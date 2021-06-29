Россия наращивает военные резервы на оккупированном Донбассе, - разведка

По данным ГУР, оккупанты проводят очередные сборы резервистов, и особый акцент они делают на подготовке артиллерийских и минометных подразделений.

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пророссийские боевики наращивают подготовку военных запаса. Об этом сообщает Главное управление военной разведки Украины.

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По данным военной разведки, управляет сбором резервистом командование Вооруженных сил России. С 29 июня по 3 июля на полигонах 1 и 2 армейских корпусов пророссийских боевиков начался третий этап сборов резервистов. Особое внимание в них уделено подготовке артиллерийских и минометных подразделений.

В то же время подчеркивается, что во время предыдущих двух этапов сборов был выявлен низкий процент прибывших людей для участия на сборах. Первый этап был с 17 по 19 июня, а второй с 22 по 26 июня. Чтобы "привлечь" военнообязанных, "власти" ОРДЛО решили ввести штраф в размере 30 тысяч рублей (11 395 гривны по курсу НБУ) за отсутствие в "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на военный учет".

Напомним, в мае 2021 года оккупанты объявили военные сборы, к котором планировалось привлечь около 3 тысяч местных жителей. В их ходе также планировалась проводить вакцинацию российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Ранее в пресс-службе ООС опровергли причастность украинской армии к гибели 7 боевиков на Донбассе. Оккупанты подорвались на собственных минных полях.