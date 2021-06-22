"Подорвались на своей мине": в штабе ООС опровергли причастность ВСУ к гибели 7 боевиков

В ВСУ заявляют, что оккупанты перемещаясь между своими позициями, угодили на мины. То же самое произошло и с группой, которая вышла на помощь первой.

В штабе ООС опровергли причастность Вооруженных сил Украины к гибели 4 боевиков на Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Операции ОС Виталий Саранцев в комментарии для Радио Свобода.

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Согласно данным штаба, во время перемещения между позициями пророссийские боевики попали на собственное минное заграждения. Из-за этого несколько оккупантов погибло и получили ранения. После чего на помощь первой группе вышла вторая, которая также попала на минное поле.

Происшествие произошло из-за того, что пророссийские боевики хаотично устанавливают противопехотные мины, при этом минируют они как оккупированную территорию, так и контролируемую ВСУ.

Виталий Саранцев подчеркнул, что украинские военные придерживаются режима тишины и не открывают огонь.

21 июня ряд российских СМИ, а также СМИ "ДНР" обвинили Украину в минометном обстреле в районе Лозовой (Донецкая область). Трое пророссийских боевиков было уничтожено, а один получил ранение. После попытки эвакуации погибло еще четверо оккупантов и 4 получили ранения.

Напомним, США призвали РФ остановить насилие в зоне ООС после обстрела мирного жителя в Авдеевке.

Отметим, что на суде в Нидерландах опубликовали карту обстрелов РФ по Украине в 2014 году.