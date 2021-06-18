"Пусть сосед въ**ет": разведка Нидерландов показала карту обстрелов РФ по Украине (фото, видео)
Спецслужба опубликовала перехват разговоров боевиков "ДНР", которые запрашивали огонь по украинской территории из России в июле 2014-го.
На заседании суда по делу сбития МН17 прокуратура Нидерландов опубликовала карту обстрелов Украины с территории России. Об этом сообщает нидерландское издание NOS, ссылаясь на заседание.
Следствием был показан перехват разговора Пулатова и Дубинского, в котором Пулатов запрашивает обстрел "восточного соседа".
Пулатов и Дубинский — это двое из четверых основных подозреваемых по делу сбития МН17. Пулатов Олег — подполковник запаса российских ВДВ, во время сбития самолета был замом головы разведслужбы "ДНР". Сергей Дубинский — полковник ГРУ РФ, в 2014 первый глава военной разведки "ДНР".
"Стадо поросят уползло на восток. Вся ихняя ху*та сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит, и въ*бет. Потому что в Григоровке осталось 5-6 БМП", — утверждает Пулатов.
Также был запрос на артиллерийский огонь со стороны России 16 и 17 июля. Пророссийские боевики запрашивали огонь по украинской Григоровке. Нужно было, чтобы "Первый" передал координаты в Москву.
Нидерландская разведка, служба безопасности, а также Королевский институт исследований в области обороны и безопасности пришли к выводу, что в середине июля 2014 года Российская Федерация вела обстрел по украинской территории.
Кроме выводов нидерландской стороны, в ходе суда по делу MH17, были показаны и отчеты СБУ, а также расследование Bellingcat, которые также доказывают факт обстрелов российскими военными Украины.
Напомним, на заседании суда по сбитию MH17 подозреваемый Цемах заявил, что никогда не видел "Бук" на Донбассе. Также были опубликованы аудиозаписи боевиков и экс-офицера военной разведки РФ. Там они напрямую говорят о переброске ЗРК в село, откуда позднее и выпустили ракету. На суде были показаны обломки ракеты, которая могла сбить самолет малайзийских авиалиний.
Во время расследования дела полицейскими Нидерландов, российские хакеры атаковали силовиков.