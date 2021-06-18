"Пусть сосед въ**ет": разведка Нидерландов показала карту обстрелов РФ по Украине (фото, видео)

Спецслужба опубликовала перехват разговоров боевиков "ДНР", которые запрашивали огонь по украинской территории из России в июле 2014-го.

На заседании суда по делу сбития МН17 прокуратура Нидерландов опубликовала карту обстрелов Украины с территории России. Об этом сообщает нидерландское издание NOS, ссылаясь на заседание.

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Следствием был показан перехват разговора Пулатова и Дубинского, в котором Пулатов запрашивает обстрел "восточного соседа".

Пулатов и Дубинский — это двое из четверых основных подозреваемых по делу сбития МН17. Пулатов Олег — подполковник запаса российских ВДВ, во время сбития самолета был замом головы разведслужбы "ДНР". Сергей Дубинский — полковник ГРУ РФ, в 2014 первый глава военной разведки "ДНР".

"Стадо поросят уползло на восток. Вся ихняя ху*та сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит, и въ*бет. Потому что в Григоровке осталось 5-6 БМП", — утверждает Пулатов.

Также был запрос на артиллерийский огонь со стороны России 16 и 17 июля. Пророссийские боевики запрашивали огонь по украинской Григоровке. Нужно было, чтобы "Первый" передал координаты в Москву.

[ + – ] Перехват разговоров пророссийских боевиков

Нидерландская разведка, служба безопасности, а также Королевский институт исследований в области обороны и безопасности пришли к выводу, что в середине июля 2014 года Российская Федерация вела обстрел по украинской территории.

[ + – ] Карта обстрелов Украины с территории РФ Фото: Скриншот

Кроме выводов нидерландской стороны, в ходе суда по делу MH17, были показаны и отчеты СБУ, а также расследование Bellingcat, которые также доказывают факт обстрелов российскими военными Украины.

[ + – ] Доклад СБУ Фото: Скриншот

Напомним, на заседании суда по сбитию MH17 подозреваемый Цемах заявил, что никогда не видел "Бук" на Донбассе. Также были опубликованы аудиозаписи боевиков и экс-офицера военной разведки РФ. Там они напрямую говорят о переброске ЗРК в село, откуда позднее и выпустили ракету. На суде были показаны обломки ракеты, которая могла сбить самолет малайзийских авиалиний.

Во время расследования дела полицейскими Нидерландов, российские хакеры атаковали силовиков.