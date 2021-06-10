Суд по МН17: Цемах заявил, что никогда не видел "Бук" на Донбассе

Адвокат одного из обвиняемого считал, что боевик Цемах мог дать ценную информацию о перемещении ЗРК в Донецкой области.

Владимир Цемах в ходе рассмотрения дела о сбитии самолета МН17 заявил, что он не видел ЗРК "Бук" на Донбассе. Об этом сообщается на специальном сайте посвященном суду.

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Как сообщил судья Дагмар Костер, Цемах с июня 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном. По словам боевика, в день сбития самолета малайзийских авиалиний его не было в районе запуска ракеты. А где он был, и что он делал 17 июля 2014 года он не помнит.

"Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном", — передал показания боевика судья.

Допросить Цемаха просил адвокат Сабине тен Дусххате, который представляет одного из обвиняемых. Боевик, по словам адвоката, мог рассказать, где передвигался "Бук" через "КПП" между Торезом и Снежным в день атаки.

Напомним, во время заседания суда были опубликованы аудиозаписи боевиков и экс-офицера военной разведки РФ. Там они напрямую говорят о переброске ЗРК в село, откуда позднее и выпустили ракету. Перед этим российские хакеры, связанные с разведкой, атаковали полицию Нидерландов во время расследования дела MH17. Кибератаку зафиксировала нидерландская спецслужба AIVD.

На суде также показали фото обломков ракеты, которая могла сбить борт МН17.