Суд по МН17: Цемах заявив, що ніколи не бачив "Бук" на Донбасі

Адвокат одного з обвинувачених вважав, що бойовик Цемах міг дати цінну інформацію про переміщення ЗРК в Донецькій області.

Володимир Цемах під час розгляду справи про збиття літака МН17 заявив, що він не бачив ЗРК "Бук" на Донбасі. Про це повідомляється на спеціальному сайті присвяченому суду.

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Як повідомив суддя Дагмар Костер, Цемах з червня 2014 року відповідав за повітряну оборону в Сніжному. За словами бойовика, в день збиття літака малайзійських авіаліній його не було в районі запуску ракети. А де він був, і що він робив 17 липня 2014 року не пам'ятає.

"Цемах протягом конфлікту на сході України ніколи не бачив ЗРК "Бук", зокрема в Сніжному", — передав свідчення бойовика суддя.

Допитати Цемаха просив адвокат Сабіне тен Дуссхате, який представляє одного з обвинувачених. Бойовик, за словами адвоката, міг розповісти, де пересувався "Бук" через "КПП" між Торезом і Сніжним в день атаки.

Нагадаємо, під час засідання суду були опубліковані аудіозаписи бойовиків та ексофіцера військової розвідки РФ. Там вони прямо говорять про перекидання ЗРК в село, звідки пізніше і випустили ракету. Перед цим російські хакери, пов'язані з розвідкою, атакували поліцію Нідерландів під час розслідування справи MH17. Кібератаку зафіксувала нідерландська спецслужба AIVD.

На суді також показали фото уламків ракети, яка могла збити борт МН17.