"Нехай сусід в'**е": розвідка Нідерландів показала карту обстрілів РФ по Україні (фото, відео)

Спецслужба опублікувала перехоплення розмов бойовиків "ДНР", які запитували вогонь по українській території з Росії в липні 2014-го.

На засіданні суду у справі збиття МН17 прокуратура Нідерландів опублікувала карту обстрілів України з території Росії. Про це повідомляє нідерландське видання NOS, посилаючись на засідання.

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Слідством було показане перехоплення розмови Пулатова та Дубінського, в якому Пулатов запитує обстріл "східного сусіда".

Пулатов і Дубінський — це двоє з чотирьох основних підозрюваних у справі збиття МН17. Пулатов Олег — підполковник запасу російських ВДВ, під час збиття літака був заступником голови розвідслужби "ДНР". Сергій Дубінський — полковник ГРУ РФ, у 2014 перший глава військової розвідки "ДНР".

"Стадо поросят поповзло на схід. Уся їхня ху*та сидить там. Нехай східний сусід подивиться, і вʼ*бе. Тому що в Григорівці залишилося 5-6 БМП", — стверджує Пулатов.

Також був запит на артилерійський вогонь з боку Росії 16 і 17 липня. Проросійські бойовики запитували вогонь по українській Григорівці. Потрібно було, щоб "Перший" передав координати в Москву.

[ + – ] Перехоплення розмов проросійських бойовиків

Нідерландська розвідка, служба безпеки, а також Королівський інститут досліджень у галузі оборони та безпеки дійшли висновку, що в середині липня 2014 року Російська Федерація вела обстріл по українській території.

[ + – ] Карта обстрілів України з території РФ Фото: Скриншот

Крім висновків нідерландської сторони, під час суду у справі MH17, були показані й звіти СБУ, а також розслідування Bellingcat, які також доводять факт обстрілу російськими військовими України.

[ + – ] Доповідь СБУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, на засіданні суду щодо збиття MH17 підозрюваний Цемах заявив, що ніколи не бачив "Бук" на Донбасі. Також були опубліковані аудіозаписи бойовиків та ексофіцера військової розвідки РФ. Там вони прямо говорять про перекидання ЗРК в село, звідки пізніше і випустили ракету. На суді були показані уламки ракети, яка могла збити літак малайзійських авіаліній.

Під час розслідування справи поліцейськими Нідерландів, російські хакери атакували силовиків.