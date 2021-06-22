США призвали Россию остановить насилие после ранения мирного жителя Авдеевки (фото)

В Посольстве США заявляют, что Кремлю стоит сесть за стол переговоров, а не "продолжать бессмысленное насилие".

Посольство США в Украине опубликовали заявление, в котором призвали Россию остановить насилие в зоне ООС. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

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В сообщении указывается, что Россия продолжает насилие, травмирующее и убивающее украинцев.

"Озабочены сообщениями о гражданском, который пострадал возле своего дома в следствии нарушения режима прекращения огня возле Авдеевки 19 июня", — указано в заявлении.

Также Штаты призывают Россию взять участие в мирных переговорах, а не "продолжать бессмысленное насилие".

19 июня в промежутке с 17:50 по 18:05 пророссийские боевки обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов. Как сообщили в штабе ООС, обстрел производился из окраины оккупированного Кашатнового. Из-за обстрела местный житель 1989 года рождения получил ранение.

[ + – ] Место обстрела в Авдеевке Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Украинская сторона СЦКК совершила фотофиксацию обстрела и выразила серьезную озабоченность произошедшим. Обо всех нарушениях огня информируют СММ ОБСЕ.

Напомним, подобный случай на Донбассе произошел 10 мая. Пророссийские боевики обстреляли жилые дома в Марьинке из артиллерии.

Отметим, по словам Зеленского, Россия на учениях "Запад-2021" отработает захват Киева, Одессы и Харькова.