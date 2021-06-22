США закликали Росію зупинити насильство після поранення мирного жителя Авдіївки (фото)

У Посольстві США заявляють, що Кремлю варто сісти за стіл переговорів, а не "продовжувати безглузде насильство".

Посольство США в Україні опублікували заяву, в якій закликали Росію зупинити насильство в зоні ООС. Про це повідомляється на сторінці відомства у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У повідомленні вказується, що Росія продовжує насильство, яке травмує і вбиває українців.

"Стурбовані повідомленнями про цивільного, який постраждав біля свого будинку внаслідок порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки 19 червня", — зазначено в заяві.

Також Штати закликають Росію взяти участь в мирних переговорах, а не "продовжувати безглузде насильство".

19 червня в проміжку з 17:50 за 18:05 проросійські бойовики обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів. Як повідомили в штабі ООС, обстріл проводився з околиці окупованого Кашатнового. Через обстріл місцевий житель 1989 року народження отримав поранення.

[ + – ] Місце обстрілу в Авдіївці Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Українська сторона СЦКК зробила фотофіксацію обстрілу і висловила серйозну заклопотаність тим, що сталося. Про всі порушення вогню інформують СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, подібний випадок на Донбасі стався 10 травня. Проросійські бойовики обстріляли житлові будинки в Марʼїнці з артилерії.

Зазначимо, за словами Зеленського, Росія на навчаннях "Захід-2021" відпрацює захоплення Києва, Одеси і Харкова.