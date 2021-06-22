"Підірвалися на своїй міні": в штабі ООС спростували причетність ЗСУ до загибелі 7 бойовиків

У ЗСУ заявляють, що окупанти переміщаючись між своїми позиціями, втрапили на міни. Те ж саме відбулося і з групою, яка вийшла на допомогу першій.

У штабі ООС спростували причетність Збройних сил України до загибелі 4 бойовиків на Донбасі. Про це повідомив начальник пресслужби Операції ОС Віталій Саранцев у коментарі для Радіо Свобода.

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Згідно з даними штабу, під час переміщення між позиціями проросійські бойовики потрапили на власне мінне загородження. Через це кілька окупантів загинуло та отримали поранення. Після чого на допомогу першій групі вийшла друга, яка також потрапила на мінне поле.

Пригода сталася через те, що проросійські бойовики хаотично встановлюють протипіхотні міни, при цьому мінують вони як окуповану територію, так і контрольовану ЗСУ.

Віталій Саранцев підкреслив, що українські військові дотримуються режиму тиші і не відкривають вогонь.

21 червня низка російських ЗМІ, а також ЗМІ "ДНР" звинуватили Україну в мінометному обстрілі в районі Лозової (Донецька область). Троє проросійських бойовиків було знищено, а один отримав поранення. Після спроби евакуації загинуло ще четверо окупантів і 4 отримали поранення.

Нагадаємо, США закликали РФ зупинити насильство в зоні ООС після обстрілу мирного жителя в Авдіївці.

Зазначимо, що на суді в Нідерландах опублікували карту обстрілів РФ по Україні у 2014 році.