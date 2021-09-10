Главнокомандующий ВСУ Залужный рассказал о группировке РФ в Крыму и на Донбассе (фото)

По словам генерал-лейтенанта, РФ продолжает наращивать свои силы в европейской части страны несмотря на пандемию и санкции.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный на брифинге сообщил, что в ОРДЛО РФ нарастила количество войск до 37 тысяч военных. Об этом информирует АрміяInform.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Залужного, Россия продолжает наращивать свои силы в европейской части страны несмотря на проблемы в экономике, связанные с пандемией и санкциями. Свои войска Москва сосредоточила:

в оккупированном Крыму

в ОРДЛО

Азово-Черноморский регион и Средиземноморье с Балканами РФ превращает в зону своих геополитических интересов.

[ + – ] Российские войска в Черноморском и Среднеземноморском регионе Фото: АрміяInform

На оккупированном полуострове находится 46 батальонных тактических групп, 12 тактических групп, 2 ракетные бригады, 4 отряда спецназа, а также группа катеров и вертолетов. Общая численность группировки в ОРДЛО (1 и 2 армейские корпусы, контролируемые Россией) составляет более 37 тысяч военных.

Главнокомандующий отметил, что по информации украинской разведки, на западной части в учениях "Запад-2021" будет до 120 тысяч военных, 760 единиц техники, 240 артустановок и систем, а также 80 единиц авиации и до 15 кораблей. Поэтому в ответ Украина совместно со странами НАТО проведет учения "Объединенные усилия-2021" с задействованием всех родов войск и почти всех полигонов.

Напомним, по информации разведки, Россия накапливает резервы боевиков ОРДЛО. В мае сообщали, что количество войск, стянутых к границам Украины составляло 80-100 тысяч.