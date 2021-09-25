"Массового отвода не наблюдаем", - Залужный о войсках РФ после учений Запад-2021 (видео)

Официально учения закончились еще 16 сентября, но российские военные продолжают "выполнять задания в районах, приближенных к Украине".

Несмотря на официальное завершение стратегических учений "Запад-2021", проходивших на территории России и Белоруси, украинское командование не наблюдает отвод войск в пункты дислокации. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью для Радио Свобода.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам главнокомандующего, всего было 19 батальонно-тактических групп на территории Беларуси и России. В каждую такую группу входит около тысячи российских военных.

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытие ("Запада-2021" — Фокус) на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно, прежде всего, во время проведения этих учений, и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", — заявил Залужный.

Он также добавил, что российские войска "не стоят с автоматами" прямо у украинских границ, но они стоят в районах, приближенных к Украине. Военные продолжают выполнять задания в Южном военном округе. Во время выборов в Госдуму РФ часть военных ушли, но это не значит, что украинским военным можно расслабляться.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Добавим, что стратегические учения "Запад-2021" проходили в РФ и Беларуси с 9 по 16 сентября. К ним привлекли около 200 тысяч военных. В Украине маневры считали опасными для безопасности.

Напомним, по словам Залужного, в ОРДЛО Россия нарастила количество войск до 37 тысяч военных. Также главнокомандующий заявлял о том, что ВСУ могут утроить количество Bayraktar TB2 в войсках.