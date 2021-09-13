Вперше в історії навчань. РФ застосувала ударні роботи на маневрах "Захід-2021" (фото)

Робот "Уран-9" має 12 реактивних піхотних вогнеметів, а "Нерехта" — 30-мм гранатомет і кулемет.

На стратегічних навчаннях "Захід-2021" Росія застосувала ударні роботи "Уран-9" і "Нерехта" для знищень умовного противника на дистанції від 3 до 5 км. Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Роботи, призначені для розвідки і вогневої оборони, були застосовані на одній із практичних дій у бойових порядках у сторони, яка обороняється. Стрілянина велася на дистанції від 3 до 5 тисяч метрів із ракетних комплексів "Атака" і 30-мм гармат і кулеметів.

Фото: Мiнобороны РФ

"Нерехта" вела вогонь із 30-мм гранатомета з кулеметом 12,7-мм калібру "Корд" і з гранатомета АГ-30М 30-мм калібру. Залежно від встановленого бойового модуля, може застосовуватися на різних завданнях.

[ + – ] Нерехта Фото: Мiнобороны РФ

У свою чергу в "Урана-9" встановлено протитанковий комплекс "Атака", 12 реактивних піхотних вогнеметів РПО ПДМ-А і кулемети ПКТМ.

Роботу обох роботів забезпечував лазерний комплекс "Бар'єр", який створений для виявлення і придушення оптичних засобів розвідки, танків та іншої техніки на дистанції до 2000 метрів.

Нагадаємо, в РФ випробували безпілотну робоплатформу "Маркер". Машина сама проїхала 100 км за 5 годин і 41 хвилину без втручання людей.

Відзначимо, навчання "Захід-2021" стартували 10 вересня. Вони триватимуть до 16 вересня.