Тысячи военных из 15 стран мира: в Украине стартовали учения Rapid Trident (фото)

В маневрах примет участие 6000 военных, что на 2000 больше, чем годом ранее. Маневры улучшат уровень совместимости ВСУ с США и странами НАТО.

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались украино-американские военные учения Rapid Trident. Об этом сообщает АрміяInform.

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Сообщается, что на церемонии открытия учений приняли участие представители Командования сухопутный войск ВС Украины, Оперативного командования "Восток", представители ВСУ и стран-партнеров. Начались учения с традиционного осмотра подразделений стран участниц.

Фото: АрміяInform

"Убежден, что эти учения — это не только очередной этап совершенствования военного мастерства. Они являются важным шагом на пути к евроинтеграции Украины. Ведь усилятся оперативные возможности наших войск, улучшится уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США и партнеров НАТО. Со своей стороны украинские военные, восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию, поделятся с международными коллегами уникальным боевым опытом, приобретенным в боях на Донбассе", — сказал руководитель учений Rapid Trident-2021 бригадный генерал Владислав Клочков.

Фото: АрміяInform

Всего в учениях примет участие около 6000 военных. Маневры пройдут с 20 сентября по 1 октября. В них принимает участие военные из США, Болгарии, канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

В прошлом году на подобных учениях было 4000 военных из 9 стран.

Напомним, в Украине пройдут масштабные учения "Объединенные усилия" в ответ на российско-белорусские "Запад-2021".

Ранее в Германии украинские бойцы показали мастерство вождения на учениях. Маневры проводились ночью и без освещения.