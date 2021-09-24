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Военный Фокус

Десантировались с вертолетов и кораблей. Морпехи блокировали силы "врага" на учениях (фото)

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учения объединенные усилия
Фото: zsu.gov.ua | Морпехи действовали как на воде, так и в воздухе

В рамках "Объединенных усилий-2021" украинские бойцы провели ряд маневров для блокады общевойскового резерва условного врага.

На Приазовье бойцы десантно-штурмовой роты морпехов ВМС Украины провели учения в рамках "Объединенных усилий-2021". Об этом сообщается на официальном сайте ВСУ.

Морские пехотинцы под прикрытием катерной группы Военно-морских сил и Госпограничной службы высадились с поиско-спасательного судна на побережье и обеспечили десантирование другого подразделения с вертолетов Ми-8.

По сценарию учений бойцы проводили блокирование общевоенного резерва условного врага.

объединенные усилия 2021
Фото: zsv3207

Отметим, что стратегические командо-учебные учения будут проходить до 30 сентября на всех основных военных полигонах, а также в акватории Азовского и Черного морей. В них принимают участие бойцы из 14 стран мира, среди них и страны-члены НАТО. В них учтены подходы применения сил стран-членов Альянса, а также опыт полученных в российско-украинской войне.

учения морпехов
Фото: zsv3207
учения морпехов вмсу
Фото: zsu.gov.ua
объединенные усилия 2021
Фото: zsu.gov.ua
морпехи на учениях
Фото: zsu.gov.ua
десантирование с вертолетом
Фото: zsu.gov.ua
учения морпехов
учения морпехов вмсу
объединенные усилия 2021
морпехи на учениях
десантирование с вертолетом

Напомним, танкисты из резерва провели учения в районе ООС при максимально реалистичных условиях.

Отметим, что с 20 сентября в Украине проходят учения Rapid Trident с США и странами-членами НАТО.