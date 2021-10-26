Украинский морской спецназ принял участие в крупнейших североевропейских учениях ССО (фото)

Учения проходили на всей территории Дании: в густонаселенных городах, на воде, в воздухе и на суше. Всего было задействовано 2500 военных из 13 стран мира.

Украинские морские котики из 73 морского центра Спецназначения имени кошевого атамана Антина Головатого приняли участие в учениях "Ночной ястреб 2021", проходившие в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Учения охватили всю территорию Дании: сушу, воздух, море, а иногда и густонаселенные районы городов, где военные отрабатывали сценарии учений в условиях приближенных к боевым. Маневры проходили с 27 сентября по 7 октября.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Особенность учений заключалась в их разнообразии. Отрабатывались сценарии в условиях захвата критической инфраструктуры, которые сопровождались кибератаками, дезинформацией и дезориентацией общества. Спецназовцы разрабатывали планы спецопераций.

В ходе одной из операций военные отрабатывали абордажные действия, освобождения захваченных людей, а также захват важных объектов.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

В учениях приняло участие 2500 военных из 13 стран:

Австрии Бельгии Великобритании Дании Эстонии Литвы Нидерландов Германии Польши Словении Чехии Швейцарии Украины

Отметим, что первые учения Night Hawk стартовали в Дании в 1990-х годах. С того времени учения стали настолько крупными, что они проходят на всей территории страны и с привлечением большого количества спецназовца.

Напомним, морпехи блокировали силы "врага" на учениях на Приазовье. Также морпехи ССО отрабатывали абордаж корабля.