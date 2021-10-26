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Военный Фокус

Украинский морской спецназ принял участие в крупнейших североевропейских учениях ССО (фото)

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морпехи ссо
Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Учения проходили на всей территории Дании: в густонаселенных городах, на воде, в воздухе и на суше. Всего было задействовано 2500 военных из 13 стран мира.

Украинские морские котики из 73 морского центра Спецназначения имени кошевого атамана Антина Головатого приняли участие в учениях "Ночной ястреб 2021", проходившие в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Учения охватили всю территорию Дании: сушу, воздух, море, а иногда и густонаселенные районы городов, где военные отрабатывали сценарии учений в условиях приближенных к боевым. Маневры проходили с 27 сентября по 7 октября.

украинский военные
Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Особенность учений заключалась в их разнообразии. Отрабатывались сценарии в условиях захвата критической инфраструктуры, которые сопровождались кибератаками, дезинформацией и дезориентацией общества. Спецназовцы разрабатывали планы спецопераций.

В ходе одной из операций военные отрабатывали абордажные действия, освобождения захваченных людей, а также захват важных объектов.

учение морского спецназа
Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

В учениях приняло участие 2500 военных из 13 стран:

  1. Австрии
  2. Бельгии
  3. Великобритании
  4. Дании
  5. Эстонии
  6. Литвы
  7. Нидерландов
  8. Германии
  9. Польши
  10. Словении
  11. Чехии
  12. Швейцарии
  13. Украины

Отметим, что первые учения Night Hawk стартовали в Дании в 1990-х годах. С того времени учения стали настолько крупными, что они проходят на всей территории страны и с привлечением большого количества спецназовца.

Напомним, морпехи блокировали силы "врага" на учениях на Приазовье. Также морпехи ССО отрабатывали абордаж корабля.