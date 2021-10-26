Украинский морской спецназ принял участие в крупнейших североевропейских учениях ССО (фото)
Учения проходили на всей территории Дании: в густонаселенных городах, на воде, в воздухе и на суше. Всего было задействовано 2500 военных из 13 стран мира.
Украинские морские котики из 73 морского центра Спецназначения имени кошевого атамана Антина Головатого приняли участие в учениях "Ночной ястреб 2021", проходившие в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
Учения охватили всю территорию Дании: сушу, воздух, море, а иногда и густонаселенные районы городов, где военные отрабатывали сценарии учений в условиях приближенных к боевым. Маневры проходили с 27 сентября по 7 октября.
Особенность учений заключалась в их разнообразии. Отрабатывались сценарии в условиях захвата критической инфраструктуры, которые сопровождались кибератаками, дезинформацией и дезориентацией общества. Спецназовцы разрабатывали планы спецопераций.
В ходе одной из операций военные отрабатывали абордажные действия, освобождения захваченных людей, а также захват важных объектов.
В учениях приняло участие 2500 военных из 13 стран:
- Австрии
- Бельгии
- Великобритании
- Дании
- Эстонии
- Литвы
- Нидерландов
- Германии
- Польши
- Словении
- Чехии
- Швейцарии
- Украины
Отметим, что первые учения Night Hawk стартовали в Дании в 1990-х годах. С того времени учения стали настолько крупными, что они проходят на всей территории страны и с привлечением большого количества спецназовца.
Напомним, морпехи блокировали силы "врага" на учениях на Приазовье. Также морпехи ССО отрабатывали абордаж корабля.