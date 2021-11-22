В Украине прошли масштабные учения ДШВ с применением авиации и бронетехники (фото)

С самолетов проводили сброс БМД-2, грузы, а также десантировались военные. По легенде учений, десантники должны были уничтожить объекты врага.

21 ноября на общевоенном полигоном под Житомиром завершились масштабные учения подразделений Десатно-штурмовых войск, авиации Воздушных сил и Сухопутных войск. Об этом сообщает АрміяInform.

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Украинские военные отрабатывали масштабные практические действия, во время которых проводили десантирование с самолета Ил-76 нескольких БМД-2 вместе с тактическим воздушным десантом. С самолета Ан-26 на малой высоте и на высоте в пару тысяч метров сбрасывали грузы при помощи современных средств точного десантирования.

Фото: АрміяInform

По легенде учений, рейдовый отряд получил задание по уничтожению объекта противника. Для выполнения задачи высадился десант для захвата площадки приземления, выдвижения подразделения на рубежи для уничтожения огневых позиций врага.

Фото: АрміяInform

"Все действия поддерживались авиацией Воздушных сил, а также армейской авиации Сухопутных войск. По результатам обучения все мероприятия были выполнены в полном объеме, а также планово и своевременно", — сообщил руководитель учений подполковник Олег Баляс.

Фото: АрміяInform

На вертолетах были доставлены минометные подразделения в область выполнения задачи, а также отработана авиаэвакуация раненых и поврежденной техники на поле боя.

В конце учений замкомандира ДШВ, бригадный генерал Алексей Шандар вручил военным именное оружие, отметки, а также ценные подарки в честь дня Десантно-штурмовых войск. Срочники дали клятву десантника и получили маруновые береты.

Фото: АрміяInform

Напомним, бойцы в зоне ООС провели учения, отражая "нападение" 30 танков. По легенде военным пришлось взорвать мост, чтобы враг не проник вглубь Украину.

Также в октябре морской спецназ принял участие в крупнейших североевропейских учениях ССО.