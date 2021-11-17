Отражали атаку 30 танков: бойцы ООС провели учения в Луганской области (фото)

По легенде, военным пришлось подорвать мост, чтобы условный враг не проник вглубь территории Украины. При этом против ВСУ задействовали БПЛА с зараженной радиацией бомбой.

Силовые подразделения, защищающие Луганскую область, провели совместные учения по противодействию атаке условного врага. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

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По легенде учений, командование получило разведданые, в которых указывалось на прорыв линии обороны. У противника было до 30 бронемашин. В целях отражения атаки и препятствованию продвижение вглубь Украины, было принято решения применить один из резервов.

Фото: Facebook / ОК Північ

На пути продвижения военные "подорвали" мост, а потом возвели понтонную переправу для обеспечения движения резерва на указанные рубежи, а также минирования танкоопасного направления.

Фото: Facebook / ОК Північ

После завершения задания, движимый отряд заграждения был атакован врагом из БПЛА. Беспилотник сбросил по военным самодельное взрывное устройство с радиационным заражением. Отряд РХБЗ провел разведку движения колонны ВСУ и действительно обнаружили повышение радиационного фона. Военные обеспечили деактивацию техники спецсредствами.

[ + – ] Обработка БРДМ 2 Фото: Facebook / ОК Північ

Как сообщает руководитель учений, такие маневры проводятся каждый месяц, к ним постоянно добавляются новые элементы.

"С каждым разом усложняем задачу, обучая личный состав действовать в условиях резко изменяющейся обстановке", — заявил полковник Родионов.

Напомним, в октябре морской спецназ принял участие в крупнейших североевропейских учениях ССО.

Ранее сообщалось, что курсанты ВСУ провели учения с антидроновыми ружьями.