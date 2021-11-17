Отражали атаку 30 танков: бойцы ООС провели учения в Луганской области (фото)
По легенде, военным пришлось подорвать мост, чтобы условный враг не проник вглубь территории Украины. При этом против ВСУ задействовали БПЛА с зараженной радиацией бомбой.
Силовые подразделения, защищающие Луганскую область, провели совместные учения по противодействию атаке условного врага. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.
По легенде учений, командование получило разведданые, в которых указывалось на прорыв линии обороны. У противника было до 30 бронемашин. В целях отражения атаки и препятствованию продвижение вглубь Украины, было принято решения применить один из резервов.
На пути продвижения военные "подорвали" мост, а потом возвели понтонную переправу для обеспечения движения резерва на указанные рубежи, а также минирования танкоопасного направления.
После завершения задания, движимый отряд заграждения был атакован врагом из БПЛА. Беспилотник сбросил по военным самодельное взрывное устройство с радиационным заражением. Отряд РХБЗ провел разведку движения колонны ВСУ и действительно обнаружили повышение радиационного фона. Военные обеспечили деактивацию техники спецсредствами.
Как сообщает руководитель учений, такие маневры проводятся каждый месяц, к ним постоянно добавляются новые элементы.
"С каждым разом усложняем задачу, обучая личный состав действовать в условиях резко изменяющейся обстановке", — заявил полковник Родионов.
Напомним, в октябре морской спецназ принял участие в крупнейших североевропейских учениях ССО.
Ранее сообщалось, что курсанты ВСУ провели учения с антидроновыми ружьями.