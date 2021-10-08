Курсанты ВСУ провели учения с антидроновыми ружьями (фото)

Будущие военные обучались управлению беспилотниками и ведению борьбы против них спецсредствами. Вероятно, использовались украинские разработки.

Курсанты Житомирского военного института имени Королева провели учения с антидронными ружьями при координации штаба Антитеррористического центра СБУ, Нацполицией и спецподразделением КОРД. Об этом сообщает АрміяInform.

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Сообщается, что на протяжении нескольких дней курсантов обучали вести действия против систем БПЛА в условиях противодействия радиоэлектронной борьбы. Цель подобного обучения — повысить уровень антитеррористических подразделений, которые как используют БПЛА, так и противодействуют им.

Фото: АрміяInform

Курсанты получили теоретические и практические навыки в использовании беспилотников и противодействия им. В институте отметили, что они обладают необходимым оборудованием, базой и специалистами для организации подобного обучения.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Вероятно, на фото антидроновые ружье RIFF-P производства украинской компании "ИнтерПроИнвест" и KVS Antidron-M разработки "Квертуса".

[ + – ] RIFF-P Фото: АрміяInform

RIFF-P способен подавлять сигнал радио и спутникового управления. Ее создали на базе автомата "Малюк" компоновки bullpap. Радиус действия установки — 1500 или 3000 метров, в зависимости от версии, а батареи хватит на 60 минут или 24 часа беспрерывной работы.

[ + – ] KVS Antidron-M

KVS Antidron-M способен похож по своим характеристикам на RIFF-P, но он сделан на основе другого оружия. И его применять нужно с небольшим рюкзаком.

Напомним, бойцы ВСУ в зоне ООС начали использовать антидроновые ружья против вражеских БПЛА. Украинские бойцы используют литовские ружья EDM4S-UA.

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