Курсанти ЗСУ провели навчання з антидроновими рушницями (фото)

Майбутні військові вивчали управління безпілотниками і ведення боротьби проти них спецзасобами. Ймовірно, використовувалися українські розробки.

Курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова провели навчання з антидроновими рушницями при координації штабу Антитерористичного центру СБУ, Нацполіцією і спецпідрозділом КОРД. Про це повідомляє АрміяInform.

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Повідомляється, що протягом декількох днів курсантів навчали вести дії проти систем БПЛА в умовах протидії радіоелектронної боротьби. Мета такого навчання — підвищити рівень антитерористичних підрозділів, які як використовують БПЛА, так і протидіють їм.

Фото: АрміяInform

Курсанти отримали теоретичні та практичні навички у використанні безпілотників і протидії їм. В інституті зазначили, що вони володіють необхідним обладнанням, базою і фахівцями для організації подібного навчання.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Ймовірно, на фото антидронова рушниця RIFF-P виробництва української компанії "ІнтерПроІнвест" і KVS Antidron-M розробки "Квертуса".

[ + – ] RIFF-P Фото: АрміяInform

RIFF-P здатна пригнічувати сигнал радіо і супутникового управління. Її створили на базі автомата "Малюк" компонування bullpap. Радіус дії установки — 1 500 або 3 000 метрів, залежно від версії, а батареї вистачить на 60 хвилин або 24 години безперервної роботи.

[ + – ] KVS Antidron-M

KVS Antidron-M схожа за своїми характеристиками на RIFF-P, але вона зроблена на основі іншої зброї. І її застосовувати потрібно з невеликим рюкзаком.

Нагадаємо, бійці ЗСУ в зоні ООС почали використовувати антидронові рушниці проти ворожих БПЛА. Українські бійці використовують литовські рушниці EDM4S-UA.

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