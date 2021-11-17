Відбивали атаку 30 танків: бійці ООС провели навчання у Луганській області (фото)

За легендою, військовим довелося підірвати міст, щоби умовний ворог не проникнув углиб території України. При цьому проти ЗСУ залучили БПЛА із зараженою радіацією бомбою.

Силові підрозділи, що захищають Луганську область, провели спільні навчання щодо протидії атаці умовного ворога. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

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За легендою навчань, командування отримало розвіддані, у яких вказувалося на прорив лінії оборони. У противника було до 30 бронемашин. З метою відбиття атаки та перешкоджання просуванню вглиб України було прийнято рішення застосувати один із резервів.

Фото: Facebook / ОК Північ

На шляху просування військові підірвали міст, а потім звели понтонну переправу для забезпечення руху резерву на зазначені рубежі, а також мінування танконебезпечного напрямку.

Фото: Facebook / ОК Північ

Після завершення завдання рухомий загін загородження був атакований ворогом з БПЛА. Безпілотник скинув по військових саморобний вибуховий пристрій із радіаційним зараженням. Загін РХБЗ провів розвідку руху колони ЗСУ та справді виявив підвищення радіаційного фону. Військові забезпечили деактивацію техніки спецзасобами.

[ + – ] Обробка БРДМ 2 Фото: Facebook / ОК Північ

Як повідомляє керівник навчань, такі маневри проводяться щомісяця, до них постійно додаються нові елементи.

"З кожним разом ускладнюємо завдання, навчаючи особовий склад діяти в умовах ситуації, що різко змінюється", — заявив полковник Родіонов.

Нагадаємо, у жовтні морські спецпризначенці взяли участь у найбільших північноєвропейських навчаннях ССО.

Раніше повідомлялося, що курсанти ЗСУ провели навчання з антидроновими рушницями.