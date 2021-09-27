Гідно представили Україну: в Німеччині завершилися навчання з бійцями ЗСУ (фото)

Українські військові 5 годин штурмували опорний пункт, показували майстерність їзди вночі без освітлення, а також оборонялися в складі команди Bluefor.

У Німеччині завершилися навчання Saber Junction-2021, в яких Україну представляли бійці зі 122 окремого аеромобільного батальйону 81 бригади ДШВ. Про це повідомляє АрміяInform.

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Українські десантники з Донецької області (бригада базується в Костянтинівці, Дружківці, Краматорську та Полтаві, — Фокус) входили до складу сил Bluefor, де спільно виконували навчально-бойові заняття з розвідувальним батальйоном 2-го кавалерійського полку Сухопутних військ США в Європі й Африці.

Фото: АрміяInform

Після завершення навчань військові детально проаналізували дії багатонаціональних команд під час практичних дій:

напад/оборона

приховане переміщення підрозділів

розвідка, маскування

інженерне облаштування позицій

і низку інших

Фото: АрміяInform

За словами глави української делегації майора Сергія Мирного, їхній батальйон вперше брав участь у подібних навчаннях. Проте всі завдання, які стояли перед ротно-тактичною групою, були виконані в повному обсязі.

"Ми гідно представили Україну та наші Десантно-штурмові війська на міжнародній арені. Практичний досвід, який ми отримали як при плануванні, так і під час практичних дій, буде дуже корисним для виконання завдань за призначенням, а також наблизить до повної сумісності з підрозділами держав-членів NATO ", — розповів Мирний.

Нагадаємо, на навчаннях українські військові 5 годин штурмували опорний пункт, знищивши 9 одиниць техніки ворога. Перед цим українські бійці знищили 7 одиниць техніки, обороняючись від нападників. До старту навчань бійці ЗСУ показали майстерність водіння вночі та без освітлення.