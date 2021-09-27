Гідно представили Україну: в Німеччині завершилися навчання з бійцями ЗСУ (фото)
Українські військові 5 годин штурмували опорний пункт, показували майстерність їзди вночі без освітлення, а також оборонялися в складі команди Bluefor.
У Німеччині завершилися навчання Saber Junction-2021, в яких Україну представляли бійці зі 122 окремого аеромобільного батальйону 81 бригади ДШВ. Про це повідомляє АрміяInform.
Українські десантники з Донецької області (бригада базується в Костянтинівці, Дружківці, Краматорську та Полтаві, — Фокус) входили до складу сил Bluefor, де спільно виконували навчально-бойові заняття з розвідувальним батальйоном 2-го кавалерійського полку Сухопутних військ США в Європі й Африці.
Після завершення навчань військові детально проаналізували дії багатонаціональних команд під час практичних дій:
- напад/оборона
- приховане переміщення підрозділів
- розвідка, маскування
- інженерне облаштування позицій
- і низку інших
За словами глави української делегації майора Сергія Мирного, їхній батальйон вперше брав участь у подібних навчаннях. Проте всі завдання, які стояли перед ротно-тактичною групою, були виконані в повному обсязі.
"Ми гідно представили Україну та наші Десантно-штурмові війська на міжнародній арені. Практичний досвід, який ми отримали як при плануванні, так і під час практичних дій, буде дуже корисним для виконання завдань за призначенням, а також наблизить до повної сумісності з підрозділами держав-членів NATO ", — розповів Мирний.
Нагадаємо, на навчаннях українські військові 5 годин штурмували опорний пункт, знищивши 9 одиниць техніки ворога. Перед цим українські бійці знищили 7 одиниць техніки, обороняючись від нападників. До старту навчань бійці ЗСУ показали майстерність водіння вночі та без освітлення.