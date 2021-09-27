Достойно представили Украину: в Германии завершились учения с бойцами ВСУ (фото)

Украинские военные 5 часов штурмовали опорный пункт, показывали мастерство езды ночью без освещения, а также оборонялись в составе команды Bluefor.

В Германии завершились учения Saber Junction-2021, в которых Украину представляли бойцы из 122 отдельного аэромобильного батальона 81 бригады ДШВ. Об этом сообщает АрміяInform.

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Украинские десантники из Донецкой области (бригада базируется в Константиновке, Дружковке, Краматорске и Полтаве, — Фокус) входили в состав сил Bluefor, где совместно выполняли учебно-боевые занятия с разведывательным батальоном 2-го кавалерийского полка Сухопутных войск США в Европе и Африке.

Фото: АрміяInform

После завершения учений, военные детально проанализировали действия многонациональных команд во время практических действий:

нападение/оборона

скрытое перемещение подразделений

разведка, маскировка

инженерное обустройство позиций

и ряд других

Фото: АрміяInform

По словам главы украинской делегации майора Сергея Мирного, их батальон впервые принимал участие в подобных учениях. Тем не менее все задания, которые стояли перед ротно-тактической группой, были выполнены в полном объеме.

"Мы достойно представили Украину и наши Десантно-штурмовые войска на международной арене. Практический опыт, который мы получили как при планировании, так и во время практических действий, будет очень полезен для выполнения задач по назначению, а также приблизит к полной совместимости с подразделениями государств-членов NATO", — рассказал Мирный.

Напомним, на учениях украинские военные 5 часов штурмовали опорный пункт, уничтожив 9 единиц техники врага. Перед этим украинские бойцы уничтожили 7 единиц техники, обороняясь от нападающих. До старта учений бойцы ВСУ показали мастерство вождения ночью и без освещения.