Повернувся додому: бійці ЗСУ забрали в росіян захоплений БТР-4Е (фото)

Бійці ЗСУ втратили бронетранспортер у перші місяці війни, проте зараз його вдалося повернути в армію.

Українські військові повернули БТР-4Е, який раніше захопили російські війська. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Тиск".

На перших етапах вторгнення РФ в Україну окупанти захопили БТР-4Е українського виробництва. Наразі ж бійці ЗСУ повернули "трофей" під свій контроль. Фотографію виклав один із засновників телеграм-каналу, який нині воює на фронті. Зазначається, що бронетранспортер захопили в 92-ої бригади ЗСУ.

БТР-4Е — це бронетранспортер, призначений для транспортування особового складу й вогневої підтримки в бою. БТР-4Е може плавати, що не вміє робити базова версія БТР-4. До 24 лютого його розробляло та виробляло Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Харківський бронетанковий завод опанував ремонт БТР-4Е. Працівники підприємства проходили навчання для можливості надалі проводити модернізацію БТРу.

Також повідомлялося, що ЗСУ вперше візьмуть участь у навчаннях Combined Resolve у Німеччині на БТР-4Є.