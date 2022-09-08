ЗСУ захопили новітню модернізацію САУ Мста-СМ2 під час наступу на Харківщині (відео)

Модернізація надійшла до серії 10 років тому. Установку оснастили новою системою керування вогнем та цифровою системою наведення.

У процесі наступальних дій української армії у Харківській області бійці ЗСУ захопили новітню модифікацію російської САУ МСТА-СМ2. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Бійці захопили 152-мм самохідну артустановку. Як заявляють аналітики, техніку було отримано під час контрнаступу в Харківській області. Мста-СМ2 — це остання модифікація САУ Мста-С.

Мста-СМ2 отримала автоматичну систему управління вогнем, велику скорострільність та можливість цифрового наведення. Її почали виготовляти у 2021 році. Крім нових систем вона отримала інше знаряддя 2А64М2 замість 2А64. Заявлена скорострільність складає 10 пострілів за хвилину, а не 7-8 як у базової Мсти. При цьому дальність стрільби не змінилася.

Також заявляється, що в САУ реалізували функцію одночасного вогневого нальоту, що дозволяє уражати одну ціль відразу кількома снарядами з однієї установки.

Нагадаємо, 7 вересня ЗСУ відібрали у російських військ захоплений раніше БТР-4Е. Бійці української армії втратили його у перші місяці наступу.

Також повідомлялося, що французькі БТРи VAB допомагають бійцям ЗСУ при контрнаступі на Херсонщині.