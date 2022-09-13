Трофей для изучения. ВСУ захватили часть комплекса радиоэлектронной борьбы с Су-30СМ (фото)

На истребителях РФ используется комплекс "Хитина-У", который может обманывать вражеские радары и ракеты. Украинские военные обнаружили одну из трех его частей.

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В ходе контрнаступление украинской армии в Харьковской области военные захватили огромное количество трофейной техники. Среди них был и ценный экземпляр для промышленной разведки — часть радиоэлектронного комплекса "Регата". Об этом сообщает The War Zone.

В Харьковской области были обнаружены остатки российского истребителя Су-30СМ с серийным номером RF-81773. Его сбили где-то в районе Изюма. После освобождения региона от ВС РФ были найдены остатки. Часть РЭБ "Регата" сохранилась в неплохом состоянии.

[ + – ] Обнаруженные остатки "Регаты"

"Регата" — это часть российского радиоэлектронного комплекса "Хибина-У". Весь комплекс состоит из таких модулей:

РТУ 518-ПСМ "Регата"

МОУ-СМ

РТУ 518-ЛСМ1

[ + – ] Состав комплекса "Хибина-У"

Комплекс предназначен для создания помех вражеским радарам или ракетам. "Хибина-У" может указывать ложную позицию самолета в воздухе. "Регата" в свою очередь создает активные помехи для того, чтобы ракеты не могли навестись на воздушное судно.

Авторы предполагают, что за время полномасштабного вторжения Украина, вероятнее всего, смогла добыть все остальные части комплекса "Хибина-У". Они представляют собой ценность в промышленной разведке. Наверняка находкой заинтересуются и в Штатах.

Напомним, Силы спецопераций ВСУ захватили новейшую противотанковую мину ПТКМ-1Р, которая срабатывает на вибрацию от бронетехники.

По данным Forbes, ВС РФ потеряли техники на 700 млн долларов в ходе контрнаступления ВСУ.