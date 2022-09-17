"Не готова до наступу": Лукашенко знову продовжив військові навчання армії Білорусі

За словами моніторингової групи, загальна кількість подовжень становить уже 21 тиждень. Повідомляється, що армія Білорусі готується виконувати оборонні операції.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову продовжив військові навчання Збройних Сил РБ до 24 вересня. Так, 18 вересня буде вихідним днем для полігонів, про що повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Повідомляється, що загальна кількість подовжень становить уже 21 тиждень. Також сказано, що білоруська армія зараз добре підготувалася виконувати оборонні операції, проте вона "не підготовлена до масштабного наступу", оскільки вона не має бойового досвіду.

Як відбуватимуться навчання на білоруських полігонах?

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 24.09;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 23.09;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 24.09;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 23.09;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 23.09;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) 23.09;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 23.09;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 24.09.

Зазначимо, що директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що армія Лукашенка зараз відрізана від російських угруповань. Тому, якщо вона і зважиться на вторгнення, то атакуватиме одна. За словами експерта, воювати можуть лише 10-15 тисяч солдатів.

"Наші війська в нинішньому стані дійдуть до Мінська за два дні і режиму Лукашенка прийде кінець", — заявив Самусь.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ зосередили навколо України майже 800 одиниць авіації. Ворог патрулює повітряний простір над Білоруссю, своєю територією та над окупованим Кримом. За добу їхня авіація здійснює близько 200 вильотів.

Ще нагадаємо, що у Білорусі посадили "рейкового партизана" на 15 років колонії посиленого режиму. Так, 50-річного Сергія Коновалова визнали винним у тому, що він нібито хотів підірвати діяльність Білоруської залізниці.