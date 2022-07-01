Не для нападения: ВС Беларуси сосредоточили 7 БТГ возле украинских границ, — ГУР (видео)

Сейчас концентрация ВС Беларуси сковывает силы ВСУ и не позволяет перебросить их на другие участки фронта на востоке Украины.

На данный момент нет угрозы полномасштабного вторжения войск с территории Беларуси в Украину. В стране не созданы группировки войск и не развернута система управления, что является главным элементом, который свидетельствует о подготовке к войне. Об этом рассказал заместитель председателя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире Youtube-канала "Военное телевидение Украины".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, сейчас на границе с Украиной ВС Беларуси сосредоточили семь батальонов, а это сковывает украинских военных и не позволяет перебросить группировки ВСУ на другие участки фронта.

"Пребывание у нашей границы семи батальонов ВС Беларуси побуждает нас действовать адекватно, тоже держать наши силы в боеспособности, усиливать разведку. А это отвлекает ресурсы, силы и средства в первую очередь от нашего восточного фронта", — сказал представитель ГУР.

Кроме того, постоянное перемещение белорусской армии направленное на то, чтобы держать ВСУ в напряжении. Скибицкий добавил, что отрабатывается тактические эпизоды возможного наступления из Беларуси.

В украинской разведке также считают, что сейчас белорусская оппозиция и движение сопротивления не стали сильно массовыми из-за возможной угрозы. Более того, в стране нет протестного потенциала, который бы смог не допустить вступление Беларуси в войну против Украины.

Напомним, 30 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Александр Лукашенко может открыто и не вступит в войну с Украиной. Однако он не будет мешать российским военным обстреливать территорию нашей страны со своей территории.

Белорусские СМИ сообщали, что в стране начали массово вручать повестки в военкомат. В центры комплектования личного состава вызывают мужчин, женщин, а также тех, кто не пригоден к военной службе, такие действия объяснили учениями.

В то же время Генштаб ВСУ рассказал, что в приграничных регионах Беларуси могут объявить мобилизацию.