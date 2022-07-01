Не для нападу: ЗС Білорусі зосередили 7 БТГ біля українських кордонів, — ГУР (відео)

Наразі концентрація ЗС Білорусі сковує сили ЗСУ та не дозволяє перекинути їх на інші ділянки фронту на сході України.

Наразі немає загрози повномасштабного вторгнення військ з території Білорусі до України. У країні не створено угруповання військ та не розгорнуто систему управління, що є головним елементом, який свідчить про підготовку до війни. Про це розповів заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі Youtube-каналу "Військове телебачення України".

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За його словами, зараз на кордоні з Україною ЗС Білорусі зосередили семеро батальйонів, а це сковує українських військових і не дозволяє перекинути угруповання ЗСУ на інші ділянки фронту.

"Перебування біля нашого кордону семи батальйонів ЗС Білорусі спонукає нас діяти адекватно, теж тримати наші сили в боєздатності, посилювати розвідку. А це відвертає ресурси, сили та засоби насамперед від нашого східного фронту", — сказав представник ГУР.

Крім того, постійне переміщення білоруської армії спрямоване на те, щоб тримати ЗСУ у напрузі. Скібіцький додав, що відпрацьовуються тактичні епізоди можливого наступу з Білорусі.

В українській розвідці також вважають, що зараз білоруська опозиція і рух опору не стали масовими через можливу загрозу. Щобільше, в країні немає протестного потенціалу, який зміг би не допустити вступу Білорусі у війну проти України.

Нагадаємо, 30 червня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Олександр Лукашенко може відкрито і не вступить у війну з Україною. Однак він не заважатиме російським військовим обстрілювати територію нашої країни зі своєї території.

Білоруські ЗМІ повідомляли, що в країні почали масово вручати повістки у військкомат. У центри комплектування особового складу викликають чоловіків, жінок та тих, хто не придатний до військової служби, такі дії пояснили навчаннями.

Водночас Генштаб ЗСУ розповів, що у прикордонних регіонах Білорусі можуть оголосити мобілізацію.