Білорусь може оголосити приховану мобілізацію у прикордонних з Україною регіонах, — Генштаб

За даними командування, складною залишається ситуація на більшості напрямків, оскільки ЗС РФ активно штурмують позиції ЗСУ та застосовують важке озброєння.

ЗС Білорусі продовжують дислокуватися у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а влада країни-агресора розглядає можливість проведення прихованої мобілізації у зазначених регіонах. Про це у ранковому зведенні від 30 червня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямах активних дій не зафіксовано. У прикордонних районах Брестської та Гомельської областей підрозділи ЗС РБ продовжують дислокуватися, а місцеві військкомати розглядають питання проведення прихованої мобілізації серед місцевого населення.

На Сіверському напрямі протягом доби без змін. На Харківському напрямку ЗС РФ здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ по Харкову, Розпліднику, Українці, Перемозі, Дементіївці, Прудянці, Коробочкіному та Рубіжному. Підрозділи ЗСУ також відбили невдалий штурм окупантів біля Дементіївки, через що загарбники були змушені відступити.

На Слов'янському напрямі ЗС РФ здійснюють перегрупування військ. Протягом доби з артилерії різних калібрів було зафіксовано обстріл у районах Мазанівки, Дубрівного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку загарбники намагаються повністю блокувати Лисичанськ і встановити контроль над ділянкою траси "Лисичанськ-Бахмут". З важкого озброєння ворог відкривав вогонь по цивільній інфраструктурі в Лисичанську, Сіверську та Верхньокам'янці. Окрім цього, ЗС РФ ведуть штурм біля Верхньокам'янки та Лисичанського НПЗ.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворога не зафіксовано, але позиції української армії обстрілювалися з артилерії. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл біля Покровського, Берестового та Званівки. Штурми ЗС РФ були відбиті біля Вуглегірської ТЕС, Клинового та Новолуганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели вогонь по Водяному, Авдіївці, Мар'їнці, Вугледару, Полтавці, Новоукраїнському, Новосілку та Горіховому. Ворожі авіаудари були здійснені біля Авдіївки та Щербаків. ЗС РФ також намагалися штурмувати позиції ЗСУ у районі Павлівки, але були змушені відступити через втрати.

На Південнобузькому напрямку окупаційні формування обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру, а також займаються перегрупуванням військ. Протягом доби ракетні й авіаудари здійснювалися поряд із Княжівкою, Потьомкіним та Березнегуватим.

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Нагадаємо, ЗС РФ збирають особисті дані мешканців Маріуполя та намагаються вербувати цивільних. За даними військової розвідки, під час оформлення заявки на відновлення житла окупанти змушують вказувати всю інформацію про людей, прописаних у квартирах, а також вказувати їхнє місце розташування, якщо вони виїхали із зони бойових дій.

Також повідомлялося, що ЗС РФ під час наступу зміцнюються в районі Вуглегірської ТЕС.