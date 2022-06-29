ЗС РФ збирає особисті дані мешканців Маріуполя і намагається вербувати громадян, — ГУР

Цивільних у процесі подавання заявки на отримання компенсації змушують перерахувати всіх прописаних у житло людей і передати інформацію про їхнє поточне місцезнаходження.

Російські окупанти вигадали новий спосіб збирання особистих даних мешканців Маріуполя, змушуючи їх подавати заявки на відновлення зруйнованого житла. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними відомства, окупаційна адміністрація змушує мешканців Маріуполя оформляти заявки на відновлення зруйнованого житла й у зверненні необхідно вказувати, що нерухомість нібито була знищена внаслідок обстрілів із боку ЗСУ.

До того ж, як стверджують у ГУР, власники мають перерахувати всіх громадян, які прописані та передати інформацію про їхнє поточне місцезнаходження, якщо вони виїхали з непідконтрольного Україні міста.

Якщо зареєстровані в будинку громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію, або закордон (крім РФ та РБ), осіб, які подали заявки, викликають на допит. Надалі вимагають встановити зв'язок із тими, хто поїхав, і спробувати змусити їх до співпраці з окупантами", — коментує військова розвідка новий метод збору особистих даних мешканців Маріуполя.

ГУР зазначає, що окупаційна адміністрація так і не розпочала процес відновлення зруйнованої нерухомості, і випадків виплати грошової компенсації також не зафіксовано. Натомість російські військовослужбовці зносять багатоквартирні будинки, які постраждали в процесі обстрілів, і громадянам не пропонують альтернатив для переселення.

"Водночас особам, які втратили житло, пропонують переселитися в житло місцевих жителів, які змушені були виїхати через бойові дії. Ситуація з водо- та газопостачанням у місті залишається стабільно важкою", — підсумували у військовій розвідці.

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Нагадаємо, раніше окупаційна адміністрація Маріуполя пообіцяла мешканцям компенсації за зруйноване житло, проте цивільні так і не отримали грошей.

Також повідомлялося, що окупанти представили стратегію щодо відновлення зруйнованого Маріуполя. Радник мера Петро Андрющенко стверджував, що загарбники почали розбирати завали та зносити житлові будинки, однак у місті назріває гуманітарна катастрофа через відсутність фінансування і будівельних бригад.