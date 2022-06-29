ВС РФ собирают личные данные жителей Мариуполя и пытаются вербовать граждан, — ГУР

Гражданских при подаче заявки на получение компенсации заставляют перечислить всех прописанных в жилье людей и передать информацию об их текущем местоположении.

Российские оккупанты придумали новый метод сбора личных данных жителей Мариуполя, вынуждая их подавать заявки на восстановление разрушенного жилья. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным ведомства, оккупационная администрация заставляет жителей Мариуполя оформлять заявки на восстановление разрушенного жилья и в обращении необходимо указывать, что недвижимость якобы была уничтожена в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Более того, как утверждают в ГУР, владельцы должны перечислить всех граждан, которые прописаны и передать информацию об их текущем местоположении, если они выехали из неподконтрольного Украине города.

Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, или заграницу (кроме РФ и РБ), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить их к сотрудничеству с оккупантами", — комментирует военная разведка новый метод сбора личных данных жителей Мариуполя.

ГУР отмечает, что оккупационная администрация так и не начала процесс восстановления разрушенной недвижимости, и случаев выплаты денежной компенсации также не зафиксировано. Вместо этого, российские военнослужащие сносят многоквартирные дома, которые пострадали в ходе обстрелов, и гражданам не предлагают альтернатив для переселения.

"В то же время лицам, потерявшим жилье, предлагают переселиться в жилье местных жителей, которые вынуждены были уехать из-за боевых действий. Ситуация с водо- и газоснабжением в городе остается стабильно тяжелой", — подытожили в военной разведке.

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Напомним, ранее оккупационная администрация Мариуполя пообещала жителям компенсации за разрушенное жилье, однако гражданские так и не получили деньги.

Также сообщалось, что оккупанты представили стратегию по восстановлению разрушенного Мариуполя. Советник мэра Петр Андрющенко утверждал, что захватчики начали разбирать завалы и сносить жилые дома, однако в городе назревает гуманитарная катастрофа из-за отсутствия финансирования и строительных бригад.