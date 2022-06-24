Оккупанты в Мариуполе пообещали жителям компенсации, но денег не дают, — мэрия (видео)

В городе сформировались огромные очереди за получением выплат от россиян на восстановление разрушенного жилья.

Оккупационные власти в Мариуполе пообещали местным жителям выдавать компенсации на восстановление разрушенного жилья, однако люди так и не смогли получить деньги. Об этом в Telegram-канале рассказывает пресс-служба Мариупольского городского совета.

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Как сообщает мэрия, в оккупированном городе сформировались огромные очереди из людей, желающих получить компенсационные выплаты от россиян.

"Люди ждут по несколько дней, чтобы получить номер [в очереди]. При этом никакой компенсации никто не получает. Жилье не восстанавливают", — информирует пресс-служба.

Как считают в мэрии, местные жители уже начали понимать, что обещания оккупационной власти — это фейк.

"Обычная пропаганда и отчет для "галочки" А над людьми просто издеваются", — утверждают в мэрии.

Как здесь считают, в ближайшее время оккупанты столкнутся с настоящим "народным возмущением".

"Мариупольцы будут требовать "покращень", а не ждать, как привыкли к этому жители "путинского режима", — говорят городские власти.

Ранее оккупанты РФ рассказали, как будут "восстанавливать" Мариуполь. Из их анализа следует, что город не успеют подготовить к отопительному сезону. Там ожидается жесткая зима.

Также Фокус писал, что в оккупированном Мариуполе начали продавать SIM-карты оператора "Феникс" из "ДНР".