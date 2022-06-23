В Мариуполе начали продавать SIM-карты оператора "Феникс" из "ДНР": что известно

Как говорит советник мэра Андрющенко, коллаборанты спекулируют на желании украинцев связаться с близкими и требуют по 450 грн за "симку".

Жителям оккупированного Мариуполя начали продавать SIM-карты мобильного оператора "Феникс", запущенного сепаратистами так называемой "ДНР". О ситуации в своем Telegram-канале рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, мобильная связь остается большой проблемой в городе. Оккупанты заявили о раздаче SIM-карт, хотя фактически люди, приближенные к коллаборантам, продают их по 450 грн. Несмотря на высокую цену, за ними выстроились большие очереди.

"Сволочи пользуются желанием людей выйти на связь с родными. Все, что делается оккупантами в сторону "улучшения", превращается в издевательство в очередях и сверхнаживу на горе", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Он добавил, что российские захватчики прослушивают разговоры в сети "Феникса", и порекомендовал горожанам, купившим SIM-карты, вести себя крайне осторожно и следить за речью во время звонков:

"Каждый ваш разговор — открытая книга. Каждое неосторожное слово – риск для человека в Мариуполе. Не подвергайте близких опасности!".

"Феникс" — незаконная телекоммуникационная компания, подконтрольная "ДНР", которая предоставляет услуги мобильной связи на оккупированной территории Донецкой области.

Как утверждает пророссийский Telegram-канал "Мариуполь сейчас", оператор "Феникс" открыл центр обслуживания в городе по адресу пр-т Строителей, 125-а. Здесь предлагают покупать SIM-карты, пополнять счет и другие услуги связи. На фото из отделения видно, что вывеска обещает звонки в Россию.

[ + – ] Отделение оператора "Феникс" в Мариуполе

Сайт DEV.ua пишет, что "Феникс" готовился зайти в Мариуполь еще с мая. В прошлом месяце оператор изменил карту покрытия на своем сайте, расширив сеть 2G на захваченный ВС РФ город и окрестные населенные пункты: Сартану, Никольское, Мангуш, Темрюк, Розовку, Малоянисоль и другие.

[ + – ] Карта покрытия "Феникса" Фото: Скриншот

Как писал Фокус, сепаратисты создали мобильного оператора "Феникс" в апреле 2015 года. До этого в феврале боевики захватили технический офис компании "Киевстар" вместе с оборудование узла связи, именно на нем впоследствии запустили свою сеть. Поначалу абонентам были доступны только звонки и отправка SMS внутри сети, позже появился мобильный Интернет и возможность звонить в Россию. По информации "Радио Свобода", в октябре 2021 года в у "Феникса" начались перебои со связью, а оператор повысил тарифы "Народный" (с 18,7 гривен до 37,4 гривен) и "Народный интернет" (с 35,53 гривен до 44.88 гривен).

В мае 2022 года абонентов операторов "Феникс" и "Лугаком" перевели на российские номера. Жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" автоматически присвоили телефонный код "+7" и преподнесли нововведения как новый шаг на пути к интеграции с РФ. Тогда в СНБО Украины заявили, что операторов все равно не признают ни в одной стране, ведь даже Россия не заключила с ними договора о роуминге. По этой причине абоненты "Феникса" и "Лугакома" не могут использовать свои Sim-карты в других регионах.