"Интеграция набирает обороты": РФ переводит жителей "Л/ДНР" на российские мобильные номера

Абонентам операторов "Феникс" и "Лугаком" автоматически меняют код и предлагают пользоваться сервисами госуслуг России.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) заявило о выделении абонентам так называемых "ДНР" и "ЛНР" российских телефонных кодов. Официальное объявление опубликовали на сайте ведомства 7 мая.

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Мобильные операторы, работающие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включены в план нумерации РФ, поэтому местные жители теперь получат номера мобильных телефонов, начинающиеся с "+7". Абонентам не нужно менять SIM-карты, однако вместо "+38071" в "ДНР" и "+38072" в "ЛНР" теперь будет отображаться "+7 (949)" и "+7 (959)" соответственно.

Как сообщает Минцифры, уведомления о присвоении кода разошлют по SMS. После этого абоненты смогут напрямую звонить или отправлять сообщения абонентам из России по внутренним тарифам страны-агрессора.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин сообщил о нововведении в Telegram, по его словам абоненты местного оператора "Феникс" получат дополнительный номер, соответствующий российской системе нумерации. Он назвал изменения "подарком ко Дню Победы".

Похожее заявление руководитель "ЛНР" Леонид Пасечник сделал о номерах мобильного оператора "Лугаком". Он добавил, что новые номера позволят жителям оккупированного региона проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг РФ и пользоваться теми же сервисами, что и россияне.

"Интеграция Луганской Народной Республики с Россией набирает обороты", — написал Леонид Пасечник.

Так называемая "Минкомсвязи ЛНР" в Telegram сообщила, что в настоящее время проводятся тестовые работы для предоставления жителям Луганской области доступа к Интернет-банкингу российских банков. Тарификацию и стоимость звонков обещают оставить на прежнем уровне.

Ранее писали, что оккупанты заставляют жителей Донбасса получать паспорта "ЛНР", угрожая репрессиями. Без местного "гражданства" беженцам из зоны боевых действий не разрешают получать денежные выплаты, а также покупать продукты и лекарства.

Сообщали также, что дорожники из "ДНР" установили на въезде в Мариуполь указатель на русском языке, заменив украинский. Оккупационные власти также создали в городе госавтоинспекцию по примеру России.