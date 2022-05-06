Оккупанты принуждают получать паспорта "ЛНР" под угрозой репрессий, - разведка

По данным ГУР Минобороны, жителей, выехавших из зоны боевых действий, заставляют получать паспорта, чтобы получать денежные выплаты, продукты и медикаменты.

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Жителей оккупированных районов Луганской области заставляют принимать гражданство псевдореспублик. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Указывается, что в городе Сорокино на Луганщине начали оформлять паспорта "ЛНР" украинцам, которых вывезли из недавно захваченных территорий. Из-за отстсутсвия жилья, денег и имущества, людям приходится соглашаться на получение паспортов. Так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь.

Перед получением паспорта с жителями проводят "профилактические беседы". Людей запугивают, что если они не примут гражданство, то они потеряют любые средства к существованию, а против них предпримут репрессии.

Также разведчики заявляют, что большинство сотрудников "правоохранительных органов" ОРЛО отправлено в зону боевых действий в Донецкой, Запорожской и Луганской областях. А набранные новые сотрудники не имеют опыта службы. Из-за этого с 1 мая оккупанты вынуждены приостановить проверки личного транспортна и документов на блокпостах возле Сорокино.

Напомним, по данным NYT, американская разведка помогает ВСУ ликвидировать российских генералов в Украине.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали собирать паспортные данные жителей Энергодара для выплат по 10 тысяч рублей.