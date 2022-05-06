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Окупанти змушують отримувати паспорти "ЛНР" під погрозою репресій, — розвідка

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паспортизація
Фото: UA.News

За даними ГУР Міноборони, мешканців, які виїхали із зони бойових дій, змушують отримувати паспорти, щоб отримувати грошові виплати, продукти та медикаменти.

Мешканців окупованих районів Луганської області змушують приймати громадянство псевдореспублік. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Вказують, що в місті Сорокине на Луганщині почали оформляти паспорти "ЛНР" українцям, яких вивезли з нещодавно захоплених територій. Через відсутність житла, грошей і майна людям доводиться погоджуватися на отримання паспортів. Так можна отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу.

Перед отриманням паспорта з мешканцями проводять "профілактичні бесіди". Людей залякують, що якщо вони не приймуть громадянство, то вони втратять будь-які засоби для існування, а проти них здійснять репресії.

Також розвідники заявляють, що більшість співробітників "правоохоронних органів" ОРЛО відправлено до зони бойових дій у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. А набрані нові працівники не мають досвіду служби. Через це з 1 травня окупанти змушені призупинити перевірки особистого транспорту та документів на блокпостах біля Сорокиного.

Нагадаємо, за даними NYT, американська розвідка допомагає ЗСУ ліквідувати російських генералів в Україні.

Раніше повідомляли, що окупанти почали збирати паспортні дані мешканців Енергодару для виплат по 10 тисяч рублів.