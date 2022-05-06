Окупанти змушують отримувати паспорти "ЛНР" під погрозою репресій, — розвідка

За даними ГУР Міноборони, мешканців, які виїхали із зони бойових дій, змушують отримувати паспорти, щоб отримувати грошові виплати, продукти та медикаменти.

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Мешканців окупованих районів Луганської області змушують приймати громадянство псевдореспублік. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Вказують, що в місті Сорокине на Луганщині почали оформляти паспорти "ЛНР" українцям, яких вивезли з нещодавно захоплених територій. Через відсутність житла, грошей і майна людям доводиться погоджуватися на отримання паспортів. Так можна отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу.

Перед отриманням паспорта з мешканцями проводять "профілактичні бесіди". Людей залякують, що якщо вони не приймуть громадянство, то вони втратять будь-які засоби для існування, а проти них здійснять репресії.

Також розвідники заявляють, що більшість співробітників "правоохоронних органів" ОРЛО відправлено до зони бойових дій у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. А набрані нові працівники не мають досвіду служби. Через це з 1 травня окупанти змушені призупинити перевірки особистого транспорту та документів на блокпостах біля Сорокиного.

Нагадаємо, за даними NYT, американська розвідка допомагає ЗСУ ліквідувати російських генералів в Україні.

Раніше повідомляли, що окупанти почали збирати паспортні дані мешканців Енергодару для виплат по 10 тисяч рублів.