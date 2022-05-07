"Інтеграція набирає обертів": РФ переводить жителів "Л/ДНР" на російські мобільні номери

Абонентам операторів "Фенікс" і "Лугаком" автоматично змінюють код і пропонують користуватися сервісами держпослуг Росії.

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Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії (Мінцифри) заявило про виділення абонентам так званих "ДНР" і "ЛНР" російських телефонних кодів. Офіційне оголошення було опубліковано на сайті відомства 7 травня.

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Мобільні оператори, що працюють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, включені до плану нумерації РФ, тому місцеві жителі тепер отримають номери мобільних телефонів, що починаються з "+7". Абонентам не потрібно змінювати SIM-карти, проте замість "+38071" у "ДНР" та "+38072" у "ЛНР" тепер відображатиметься "+7 (949)" та "+7 (959)" відповідно.

Як повідомляє Мінцифри, повідомлення про присвоєння коду надішлють по SMS. Після цього абоненти зможуть безпосередньо дзвонити або надсилати повідомлення абонентам із Росії за внутрішніми тарифами країни-агресора.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін повідомив про нововведення в Telegram, за його словами абоненти місцевого оператора "Фенікс" отримають додатковий номер, який відповідає російській системі нумерації. Він назвав зміни "подарунком до Дня Перемоги".

Подібну заяву керівник "ЛНР" Леонід Пасічник зробив про номери мобільного оператора "Лугаком". Він додав, що нові номери дозволять жителям окупованого регіону проводити операції в російських банках, реєструватися на порталах онлайн-послуг РФ і користуватися тими самими сервісами, що й росіяни.

"Інтеграція Луганської Народної Республіки з Росією набирає обертів", — написав Леонід Пасічник.

Так звана "Мінкомзв'язку ЛНР" у Telegram повідомила, що наразі проводяться тестові роботи для надання мешканцям Луганської області доступу до інтернет-банкінгу російських банків. Тарифікацію та вартість дзвінків обіцяють залишити на колишньому рівні.

Раніше писали, що окупанти змушують мешканців Донбасу отримувати паспорти "ЛНР", погрожуючи репресіями. Без місцевого "громадянства" біженцям із зони бойових дій не дозволяють отримувати грошові виплати, а також купувати продукти та ліки.

Повідомляли також, що шляховики з ДНР встановили на в'їзді в Маріуполь покажчик російською мовою, замінивши український. Окупаційна влада також створила в місті державтоінспекцію за прикладом Росії.