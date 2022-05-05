Назад у печери: в Маріуполі з'явилося ДАІ та дорожній покажчик російською мовою (фото)

Дорожники з так званої ДНР повісили вказівник назви міста російською мовою. Ностальгуючи за СРСР та Росією, окупанти створили в Маріуполі державтоінспекцію.

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Російські окупанти вирішили замінити на в'їзді в Маріуполь дорожній знак під назвою міста. Про це повідомили в так званому "міністерстві транспорту ДНР".

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Загарбники повісили вказівник російською мовою, інших змін дорожньої інфраструктури міста вони вигадати не змогли. Вказівник українською й англійською мовами вони демонтували.

"Роботи із заміни знаків проводилися співробітниками філії Володарського ГУП "ДНР" "Автодор". Російськомовні дорожні покажчики також були встановленіву населених пунктах Володарському, Кременівці, Касьянівці та Первомайському", — заявили терористи.

Окупаційна влада обіцяє продовжити змінювати дорожні знаки на тимчасово захоплених територіях. Інформацію щодо заміни дорожніх покажчиків підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють покажчики. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом у Маріуполі — середньовіччя", — зазначив він.

Жителі міста сидять без води, достатньої кількості їжі, медикаментів, світла та нормального зв'язку, наголосив Андрющенко.

"Маріуполь — був, є та буде українським містом. Що б там росіяни собі не фантазували", — сказав він.

"Відродження" ДАІ в Маріуполі

Військові РФ вирішили утворити в оточеному Маріуполі російську державтоінспекцію, відому як ДАІ. Андрющенко зазначив, що на тимчасово захоплених територіях ЗС РФ відроджують елементи СРСР і Російської Федерації.

"Поліпшення" щодня. Назад у печери стає трендом в Україні", — наголосив радник мера.

Нагадаємо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли про плани командування РФ провести в Маріуполі парад 9 травня. Для цього в місто відправили заступника голови адміністрації російського президента Сергія Кирієнка.

У блокадному Маріуполі відбувається масова дезінформація місцевих жителів, їм розповідають, що окупанти вже "ходять Хрещатиком і взяли Харків".