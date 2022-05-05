UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Российско-украинская война

Назад в пещеры: в Мариуполе появилось ГАИ и дорожный указатель на русском языке (фото)

2338
мариуполь, город мариуполь, дорожный указатель, дорожный указатель мариуполь
Фото: Telegram | Указатель названия города теперь на русском языке

Дорожники из так называемой "ДНР" повесили указатель названия города на русском языке. Ностальгируя по СССР и России, оккупанты создали в Мариуполе госавтоинспекцию.

Российские оккупанты решили заменить на въезде в Мариуполь дорожный знак с названием города. Об этом сообщили в так называемом "министерстве транспорта ДНР".

Захватчики повесили указатель на русском языке, других изменений дорожной инфраструктуры города они придумать не смогли. Указатель на украинском и английском языках они демонтировали.

"Работы по замене знаков проводились сотрудниками филиала Володарского ГУП "ДНР" "Автодор". Русскоязычные дорожные указатели также были установлены в населенных пунктах Володарском, Кременевке, Касьяновке и Первомайском", – заявили террористы.

Оккупационные власти обещают продолжить менять дорожные знаки на временно захваченных территориях. Информацию о замене дорожных указателей подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем, в Мариуполе – cредневековье", – отметил он.

Жители города сидя без воды, достаточного количества пищи, медикаментов, света и нормальной связи, подчеркнул Андрющенко.

"Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Чтобы там россияне себе не фантазировали", – заключил он.

"Возрождение" ГАИ в Мариуполе

Военные РФ решили образовать в осажденном Мариуполе российскую госавтоинспекцию, известную как ГАИ. Андрющенко указал, что на временно захваченных территориях ВС РФ возрождают элементы СССР и Российской Федерации.

гаи в мариуполе, гаи, гаи днр

"Улучшение" каждый день. Назад в пещеры становится трендом в Украине", – отметил советник мэра.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали о планах командования РФ провести в Мариуполе парад 9 мая. Для єтого в город отправили замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко.

В блокадном Мариуполе происходит массовая дезинформация местных жителей, им рассказывают, что оккупанты уже "ходят по Крещатику и взяли Харьков".