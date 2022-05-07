"Не признает даже РФ", — СНБО о переводе "Л/ДНР" на российские номера телефонов

Пока рано говорить об интеграции ОРДЛО с РФ, ведь абоненты локальных операторов "Феникс" и "Лугаком" не могут свободно звонить даже друг другу.

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Мобильные операторы России не признают номера из "ДНР" и "ЛНР" даже после перехода на российскую систему нумерации. Об этом Центр противодействия информации при Совете национальной безопасности и обороны написал в Telegram.

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Информацию о присвоении абонентам из Донбасса российского телефонного кода "+7" ведомство назвало манипуляцией. Руководство так называемых "ДНР" и "ЛНР" преподнесли нововведения, как еще один шаг к полной интеграции оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в Россию, однако их заявления не соответствуют действительности.

Как утверждает ЦПД, коды местных мобильных операторов действительно изменили в российском формате, однако с номеров "Феникса" можно позвонить только на российский "МегаФон", а клиенты "Лугакома" могут связаться только с абонентами "МТС". При этом договора между операторами так называемых "республик" нет, поэтому жители неподконтрольных районов Донецкой области не могут звонить соседям и оккупированной территории Луганской области.

"Феникс" и "Лугаком" все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже РФ, не заключили договор о роуминге. То есть абоненты из ОРДЛО не могут использовать свои Sim-карты в России", — объяснил Центр противодействия информации. — "Таким образом интеграция ОРДЛО — это очередное манипулятивное заявление пропаганды РФ к 9 мая".

Ранее писали, что 7 мая Минцифры РФ заявило о выделении жителям "ДНР" и "ЛНР" мобильных номеров телефона, как в России. Начиная с этого дня, абонентам операторов "Феникс" и "Лугаком" автоматически меняют код с украинского "+380" на "+7". Пользователям не надо менять SIM-карту, процедуру проведут автоматически и уведомят о завершении по SMS.

Оккупационные власти заявили, что благодаря такой "интеграции" люди смогут не только свободно звонить в Россию по внутренним тарифам, но также пользоваться российскими порталами государственных услуг и других онлайн-сервисов, требующих авторизации по номеру телефона. В "ЛНР" отметили, что уже тестируют систему, которая предоставит жителям региона доступ к Интернет-банкингу банков РФ.

Появилась информация, что 14-15 мая Кремль планирует присоединить ОРДЛО к РФ и провести "референдум" в Херсонской области. По данным СМИ, российские власти наняли политтехнологов для подготовки фейкового голосования и последующей аннексии украинских территорий.