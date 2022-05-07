"Не визнає навіть РФ", — РНБО про переведення "Л/ДНР" на російські номери телефонів

Поки що рано говорити про інтеграцію ОРДЛО з РФ, адже абоненти локальних операторів "Фенікс" та "Лугаком" не можуть вільно дзвонити навіть один одному.

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Мобільні оператори Росії не визнають номери з "ДНР" та "ЛНР" навіть після переходу на російську систему нумерації. Про це Центр протидії інформації при Раді національної безпеки та оборони написав у Telegram.

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Інформацію про присвоєння абонентам із Донбасу російського телефонного коду "+7" відомство назвало маніпуляцією. Керівництво так званих "ДНР" та "ЛНР" піднесли нововведення, як ще один крок до повної інтеграції окупованих територій Луганської та Донецької областей до Росії, проте їхні заяви не відповідають дійсності.

Як стверджує ЦПД, коди місцевих мобільних операторів справді змінили у російському форматі, проте з номерів "Фенікса" можна зателефонувати лише на російський "Мегафон", а клієнти "Лугакому" можуть зв'язатися лише з абонентами "МТС". При цьому договору між операторами так званих "республік" немає, тому мешканці непідконтрольних районів Донецької області не можуть дзвонити до сусідів та окупованої території Луганської області.

"Фенікс" та "Лугаком" все одно залишаються невизнаними операторами, з якими жодна країна, навіть РФ, не уклали договору про роумінг. Тобто абоненти з ОРДЛО не можуть використовувати свої Sim-карти в Росії", — пояснив Центр протидії інформації. — "Таким чином інтеграція ОРДЛО — це чергова маніпулятивна заява пропаганди РФ до 9 травня".

Раніше писали, що 7 травня Мінцифри РФ заявило про виділення мешканцям "ДНР" та "ЛНР" мобільних номерів телефону, як у Росії. Починаючи з цього дня, абонентам операторів "Фенікс" та "Лугаком" автоматично змінюють код із українського "+380" на "+7". Користувачам не треба змінювати SIM-карту, процедуру проведуть автоматично та повідомлять про завершення SMS.

Окупаційна влада заявила, що завдяки такій "інтеграції" люди зможуть не лише вільно дзвонити в Росію за внутрішніми тарифами, але також користуватися російськими порталами державних послуг та інших онлайн-сервісів, які вимагають авторизації за номером телефону. У "ЛНР" зазначили, що вже тестують систему, яка надасть мешканцям регіону доступ до Інтернет-банкінгу банків РФ.

З'явилася інформація, що 14-15 травня Кремль планує приєднати ОРДЛО до РФ та провести "референдум" у Херсонській області. За даними ЗМІ, російська влада найняла політтехнологів для підготовки фейкового голосування та подальшої анексії українських територій.