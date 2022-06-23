У Маріуполі почали продавати SIM-картки оператора "Фенікс" із "ДНР": що відомо

Як каже радник мера Андрющенка, колаборанти спекулюють на бажанні українців зв'язатися з близькими та вимагають по 450 грн за "сімку".

Жителям окупованого Маріуполя почали продавати SIM-картки мобільного оператора "Фенікс", запущеного сепаратистами так званої "ДНР". Про ситуацію у своєму Telegram-каналі розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

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За його словами, мобільний зв'язок залишається великою проблемою в місті. Окупанти заявили про роздачу SIM-карток, хоча фактично люди, наближені до колаборантів, продають їх по 450 грн. Попри високу ціну, за ними вишикувалися великі черги.

"Сволоти користуються бажанням людей вийти на зв'язок із рідними. Все, що роблять окупанти у бік "поліпшення", перетворюється на знущання у чергах та наднаживу на горі", — наголосив Петро Андрющенко.

Він додав, що російські загарбники прослуховують розмови в мережі "Фенікса", і порекомендував містянам, які купили SIM-карти, поводитися вкрай обережно і стежити за розмовою під час дзвінків:

"Кожна ваша розмова — відкрита книга. Кожне необережне слово — ризик для людини в Маріуполі. Не наражайте близьких на небезпеку!"

"Фенікс" — незаконна телекомунікаційна компанія, підконтрольна "ДНР", яка надає послуги мобільного зв'язку на окупованій території Донецької області.

Як стверджує проросійський Telegram-канал "Маріуполь зараз", оператор "Фенікс" відкрив центр обслуговування в місті за адресою пр-т Будівельників, 125-а. Тут пропонують купляти SIM-картки, поповнювати рахунок та інші послуги зв'язку. На фото із відділення видно, що вивіска обіцяє дзвінки до Росії.

[ + – ] Відділення оператора "Фенікс" у Маріуполі

Сайт DEV.ua пише, що "Фенікс" готувався зайти до Маріуполя ще з травня. Минулого місяця оператор змінив карту покриття на своєму сайті, розширивши мережу 2G на захоплене ЗС РФ місто та навколишні населені пункти: Сартану, Нікольське, Мангуш, Темрюк, Розівку, Малоянисоль та інші.

[ + – ] Карта покриття "Фенікса" Фото: Скриншот

Як писав Фокус, сепаратисти створили мобільного оператора "Фенікс" у квітні 2015 року. До цього у лютому бойовики захопили технічний офіс компанії "Київстар" разом з обладнанням вузла зв'язку, саме на ньому згодом запустили свою мережу. Спочатку абонентам були доступні лише дзвінки та відправка SMS всередині мережі, пізніше з'явився мобільний інтернет та можливість дзвонити до Росії. За інформацією "Радіо Свобода", у жовтні 2021 року у "Фенікса" почалися перебої зі зв'язком, а оператор підвищив тарифи "Народний" (з 18,7 гривні до 37,4 гривні) та "Народний інтернет" (з 35,53 гривні до 44,88 гривні).

У травні 2022 року абонентів операторів "Фенікс" та "Лугаком" перевели на російські номери. Жителям так званих "ДНР" та "ЛНР" автоматично привласнили телефонний код "+7" та піднесли нововведення як новий крок на шляху до інтеграції з РФ. Тоді в РНБО України заявили, що операторів все одно не визнають у жодній країні, адже навіть Росія не уклала з ними договору про роумінг. З цієї причини абоненти "Фенікса" та "Лугакома" не можуть використовувати свої SIM-карти в інших регіонах.