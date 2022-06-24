Окупанти в Маріуполі пообіцяли жителям компенсації, але грошей не дають, — мерія (відео)

У місті сформувалися величезні черги для отримання виплат від росіян на відновлення зруйнованого житла.

Окупаційна влада в Маріуполі пообіцяла місцевим жителям видавати компенсації на відновлення зруйнованого житла, проте люди так і не змогли отримати гроші. Про це в Telegram-каналі розповідає пресслужба Маріупольської міської ради.

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Як повідомляє мерія, в окупованому місті сформувалися величезні черги людей, які бажають отримати компенсаційні виплати від росіян.

"Люди чекають по кілька днів, щоб отримати номер [у черзі]. Водночас жодної компенсації ніхто не отримує. Житло не відновлюють", — інформує пресслужба.

Як вважають у мерії, місцеві жителі вже почали розуміти, що обіцянки окупаційної влади — це фейк.

"Звичайна пропаганда та звіт для "галочки". А з людей просто знущаються", — стверджують у мерії.

Як тут вважають, найближчим часом окупанти зіштовхнуться зі справжнім "народним обуренням".

"Маріупольці вимагатимуть "покращень", а не чекатимуть, як звикли до цього жителі "путінського режиму", — каже міська влада.

Раніше окупанти РФ розповіли, як "відновлюватимуть" Маріуполь. З їхнього аналізу випливає, що місто не встигнуть підготувати до опалювального сезону. Там очікується жорстка зима.

Також Фокус писав, що в окупованому Маріуполі почали продавати SIM-картки оператора "Фенікс" із "ДНР".