"Анекдотичні обсяги": окупанти РФ розповіли, як відновлюватимуть Маріуполь

Радник маріупольського мера Петро Андрющенко показав аналіз окупантів, який свідчить про те, що місто не встигнуть підготувати до опалювального сезону. Очікується нищівна зима.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував аналіз планів відновлення Маріуполя та підготовки міста до зими, складений окупантами.

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"Росіяни випустили аналіз щодо ситуації з відновленням Маріуполя. Якщо коротко — як ми й говорили. Ніякого відновлення немає, жодного тепла не буде. А зима — поряд", — пише Андрющенко.

Також він додав повний текст аналізу і вкотре закликав маріупольців залишати місто через РФ до західних країн і звідти в Україну.

Що потрібно для відновлення Маріуполя?

У Маріуполі почали розбирати завали, відновлювати водопровід та електропостачання. Відновлювати окуповане місто планують за фінансової допомоги Санкт-Петербурга та будівельних компаній із нього. План опубліковано на заблокованому в Україні телеграм-каналі "Рибар".

Для відновлення приазовського міста мають виконати низку пунктів:

підготовка та затвердження інвестиційних проєктів з джерелами фінансування

виконання проєктно-кошторисних робіт із погодженням підсумкового кошторису

проведення тендеру для вибору підрядника на виконання робіт

Нині в місті працюють підрозділи МНС РФ та ОРДО, "волонтери", а також місцеве населення. Також заявляється, що заплановані місця для розміщення російських будівельників. Проте на цей час у Маріуполі масово не заводять будівельні загони та техніку, немає і масових поставок будматеріалів.

Самі російські пропагандисти зазначають, що постачання будівельних матеріалів відбувається в "анекдотичному обсязі": 1000 рулонів руберойду та 1000 метрів труб із березня на всю територію окупованої Донецької області.

"Проблема в тому, що великі будівельні організації, без яких відновлення міста неможливе, до Маріуполя поки не заходили. І без договірних відносин з державою — не зайдуть. І судячи з усього, правова база для фінансування відновлення Донбасу в Російській Федерації відсутня", — затверджується у звіті.

Що робить Санкт-Петербург для відновлення Маріуполя

З Пітера прибули співробітники міськводоканалу, а на порту виділили територію для будівельного містечка. "Волонтери" розчищають майданчик від сміття.

Заявляється, що у Петербурзі необхідно змінити правову основу допомоги "місту-побратиму". 26 травня губернатор Беглов повідомив про плани перереєструвати фонд "Побєда" для допомоги Маріуполю. Для цього потрібно внести зміни до Загальноросійського класифікатора видів економічної діяльності та переписати її статут.

9 червня змінили голову фонду на Андрія Польового — він представник у владі найбільших будівельних структур міста. Автори стверджують, що в наявності "неспішна підготовка влади міста до роботи". Такими темпами нормативно-правову та організаційну базу "інвестиційного проєкту" закінчать міняти до кінця 2022 року. Весь перший квартал 2023 року пройде відповідно до спрощеної схеми фінансування робіт до затвердження проєктно-кошторисної документації.

Чи готовий Маріуполь до зими?

У результаті окупаційна влада приходить до висновку, що за такого підходу в Маріуполі буде важка зима. Потрібно змінювати підходи бюджетування будівництва інакше багато окупованих міст матимуть справу з "спустошливими наслідками зими".

Нагадаємо, РФ готуватиметься відкрити маріупольський драмтеатр до осені, де під завалами загинули сотні людей. Також окупанти облаштували намети для "гігієнічних процедур" у Маріуполі. Для цього потрібно відстояти чергу під спекою.