Гарячий душ у спеку. У Маріуполі на вулиці поставили намети для "гігієнічних процедур"

Окупаційна влада не може налагодити нормальне водопостачання у місті.

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На вулицях Маріуполя окупаційна влада встановила намети для "гігієнічних процедур". Російські загарбники пропонують місцевим жителям приймати гарячий душ у саму спеку. Про це пише у своєму Telegram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Можна приймати гарячий душ. Щоправда, біля ТЦ "Метро" в гуманітарному штабі Єдиноросів. І лише з 11 до 16. У саму спеку. Без коментарів", — написав Андрющенко у себе в Telegram.

У тимчасово окупованому Маріуполі надзвичайно важка гуманітарна ситуація. І з кожним днем вона стає лише гіршою. Море та джерела питної води перебувають у жахливому стані, тому що в місті дуже багато сміття, що гниє, і неглибоких могил. У спеку місцеві жителі довго не можуть отримати дозвіл на поховання близьких і змушені ховати їх у дворах житлових будинків. Питну воду містяни отримують один раз на два дні, також є проблема з їжею. З 1 липня безкоштовну їжу мають почати видавати людям з інвалідністю і пенсіонерам.

[ + – ] Скріншот відео. Намети з вуличним душем у Маріуполі Фото: Скриншот

[ + – ] Скріншот відео. Намети з вуличним душем у Маріуполі

Хоча окупанти продовжують заперечувати ймовірну загрозу епідемії холери, відомо, що в місті терміново готують до запуску інфекційне відділення. За словами радника мера Петра Андрющенка, для ізоляції хворих готові майже чотири бокси. Інфекційне відділення планують запустити на базі ковідного відділення, де під час вуличних боїв окупанти зберігали майже 600 тіл загиблих.

Як писав раніше Фокус, наприкінці квітня Маріупольська міська рада повідомила, що російські військові поховали майже дев'ять тисяч місцевих жителів в окупованому противником місті Мангуш Донецької області. Самі російські пропагандисти задокументували факт поховання лише 1 000 загиблих.

Також Фокус писав про те, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко попереджав про ризик спалахів кишкових інфекцій, зокрема холери, на окупованих територіях. Особливо це актуально для районів, які мають проблеми з водопостачанням.