Беларусь может объявить скрытую мобилизацию в приграничных с Украиной регионах, — Генштаб

По данным командования, сложной остается ситуация на большинстве направлений, поскольку ВС РФ активно штурмуют позиции ВСУ и применяют тяжелое вооружение.

ВС Беларуси продолжают дислоцироваться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а власти страны-агрессора рассматривают возможность проведения скрытой мобилизации в указанных регионах. Об этом в утренней сводке от 30 июня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

На Волынском и Полесском направлений активных действий не зафиксировано. В приграничных районах Брестской и Гомельской областей подразделения ВС РБ продолжают дислоцироваться, а местные военкоматы рассматривают вопрос о проведении скрытой мобилизации среди местного населения.

На Сиверском направлении в течение суток без изменений. На Харьковском направлении ВС РФ осуществляли обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО по Харькову, Питомнику, Украинке, Победе, Дементиевке, Прудянке, Коробочкино и Рубежному. Подразделения ВСУ также отбили неудачный штурм оккупантов возле Дементиевки, из-за чего захватчики были вынуждены отступить.

На Славянском направлении ВС РФ осуществляют перегруппировку войск. В течение суток из артиллерии разных калибров были зафиксированы обстрелы в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

На Донецком направлении захватчики пытаются полностью блокировать Лисичанск и установить контроль над участком трассы "Лисичанск-Бахмут". Из тяжелого вооружения враг открывал огонь по гражданской инфраструктуре в Лисичанске, Северске и Верхнекаменке. Помимо этого, ВС РФ ведут штурм возле Верхнекаменки и Лисичанского НПЗ.

На Краматорском направлении враг активных боевых действий не зафиксировано, но позиции украинской армии обстреливались из артиллерии. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Покровского, Берестового и Звановки. Штурмы ВС РФ были отбиты возле Углегорской ТЭС, Клинового и Новолуганского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели огонь по Водяному, Авдеевке, Марьинке, Угледару, Полтавке, Новоукраинскому, Новоселке и Ореховому. Вражеские авиаудары были осуществлены возле Авдеевки и Щербаков. ВС РФ также пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Павловки, но были вынуждены отступить из-за потерь.

На Южнобужском направлении оккупационные формирования обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру, а также занимаются перегруппировкой войск. В течение суток ракетные и авиаудары осуществлялись рядом с Княжевкой, Потемкиным и Березнеговатым.

[ + – ] ВСУ за сутки отбили несколько наступлений ВС РФ [ + – ] ВСУ за сутки отбили несколько наступлений ВС РФ

Напомним, ВС РФ собирают личные данные жителей Мариуполя и пытаются вербовать гражданских. По данным военной разведки, при оформлении заявки на восстановление жилья оккупанты заставляют указывать всю информацию о людях, прописанных в квартирах, а также указывать их текущее месторасположение, если они выехали из зоны боевых действий.

Также сообщалось, что ВС РФ в ходе наступления укрепляются в районе Углегорской ТЭС.