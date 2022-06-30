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Беларусь может объявить скрытую мобилизацию в приграничных с Украиной регионах, — Генштаб

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Беларусь может объявить скрытую мобилизацию в приграничных с Украиной регионах

По данным командования, сложной остается ситуация на большинстве направлений, поскольку ВС РФ активно штурмуют позиции ВСУ и применяют тяжелое вооружение.

ВС Беларуси продолжают дислоцироваться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а власти страны-агрессора рассматривают возможность проведения скрытой мобилизации в указанных регионах. Об этом в утренней сводке от 30 июня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлений активных действий не зафиксировано. В приграничных районах Брестской и Гомельской областей подразделения ВС РБ продолжают дислоцироваться, а местные военкоматы рассматривают вопрос о проведении скрытой мобилизации среди местного населения.

На Сиверском направлении в течение суток без изменений. На Харьковском направлении ВС РФ осуществляли обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО по Харькову, Питомнику, Украинке, Победе, Дементиевке, Прудянке, Коробочкино и Рубежному. Подразделения ВСУ также отбили неудачный штурм оккупантов возле Дементиевки, из-за чего захватчики были вынуждены отступить.

На Славянском направлении ВС РФ осуществляют перегруппировку войск. В течение суток из артиллерии разных калибров были зафиксированы обстрелы в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

На Донецком направлении захватчики пытаются полностью блокировать Лисичанск и установить контроль над участком трассы "Лисичанск-Бахмут". Из тяжелого вооружения враг открывал огонь по гражданской инфраструктуре в Лисичанске, Северске и Верхнекаменке. Помимо этого, ВС РФ ведут штурм возле Верхнекаменки и Лисичанского НПЗ.

На Краматорском направлении враг активных боевых действий не зафиксировано, но позиции украинской армии обстреливались из артиллерии. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Покровского, Берестового и Звановки. Штурмы ВС РФ были отбиты возле Углегорской ТЭС, Клинового и Новолуганского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели огонь по Водяному, Авдеевке, Марьинке, Угледару, Полтавке, Новоукраинскому, Новоселке и Ореховому. Вражеские авиаудары были осуществлены возле Авдеевки и Щербаков. ВС РФ также пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Павловки, но были вынуждены отступить из-за потерь.

На Южнобужском направлении оккупационные формирования обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру, а также занимаются перегруппировкой войск. В течение суток ракетные и авиаудары осуществлялись рядом с Княжевкой, Потемкиным и Березнеговатым.

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ВСУ за сутки отбили несколько наступлений ВС РФ
Генштаб ВСУ сводка наступление штурм оккупанты война Донбасс обстрелы
ВСУ за сутки отбили несколько наступлений ВС РФ

Напомним, ВС РФ собирают личные данные жителей Мариуполя и пытаются вербовать гражданских. По данным военной разведки, при оформлении заявки на восстановление жилья оккупанты заставляют указывать всю информацию о людях, прописанных в квартирах, а также указывать их текущее месторасположение, если они выехали из зоны боевых действий.

Также сообщалось, что ВС РФ в ходе наступления укрепляются в районе Углегорской ТЭС.