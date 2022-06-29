ВС РФ ведут наступление возле Бахмута и укрепляются в районе Углегорской ТЭС, — Генштаб

По данным командования, оккупанты также не прекращают штурмовые действия в районе Лисичанска и Славянска, перебрасывая на фронт дополнительные БТГр.

ВС РФ в ходе наступления в районе Бахмута смогли укрепиться в Клинововом и рядом с Углегорской ТЭС. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 29 июня.

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На Волынском и Полесском направлениях оккупанты проводят боеготовность подразделений ВС Беларуси. С 28 июня по 16 июля в Гомельской области будут проходить учения с задействованием военнообязанных, во время которых отработаются вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, а также организация охраны и обороны объектов.

На Сиверском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли украинские позиции в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Генштаб также владеет информацией о том, что ВС РФ возле границы развернули дополнительные РСЗО БМ-21 "Град".

На Харьковском направлении враг провел аэроразведку возле Кутузовки и Циркунов. На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. В течение суток ВС РФ обстреливали Маяки и Серебрянку.

На Донецком направлении оккупанты ведут боевые действия с целью окружения Лисичанска. На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка. На Бахмутском направлении ВС РФ ведут наступление в направлениях Медная Руда – Клиново. Враг имеет частичный успех и укрепляется в северной части Клинового, а также вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). Для укрепления позиций и сохранения темпа наступления на этот участкок фронта была переброшена дополнительная БТГр.

На Новопавловское направление оккупанты переместили до двух БТГр с Авдеевского и Бахмутского направлений. На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных действий ВС РФ не зафиксирвано. На Южнобужском и Таврическом направлениях российские захватчики пытаются удержать ранее занятые позиции и постоянными обстрелами пытаются сковать перемещение Сил обороны Украины.

Переброска дополнительной БТГр зафиксирована на Криворожском направлении. На Николаевском направлении оккупанты развернули ракетную батарею С-300ВМ. По данным Генштаба, украинская авиация продолжает успешно выполнять боевые задания, осуществляя авиаудары по местам скопления вражеской техники и личного состава.

[ + – ] ВС РФ ведут масштабное наступление возле Углегорской ТЭС [ + – ] ВС РФ ведут масштабное наступление возле Углегорской ТЭС

Напомним, 28 июня ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Криворожской ТЭС.

Также сообщалось, что 28 июня российские войска осуществили массированный ракетный удар по Днепру. Одна из ракет прилетела в СТО, в результате чего под завалами оказались мирные граждане.