ВС РФ ведут наступление возле Бахмута и укрепляются в районе Углегорской ТЭС, — Генштаб
По данным командования, оккупанты также не прекращают штурмовые действия в районе Лисичанска и Славянска, перебрасывая на фронт дополнительные БТГр.
ВС РФ в ходе наступления в районе Бахмута смогли укрепиться в Клинововом и рядом с Углегорской ТЭС. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 29 июня.
На Волынском и Полесском направлениях оккупанты проводят боеготовность подразделений ВС Беларуси. С 28 июня по 16 июля в Гомельской области будут проходить учения с задействованием военнообязанных, во время которых отработаются вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, а также организация охраны и обороны объектов.
На Сиверском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли украинские позиции в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Генштаб также владеет информацией о том, что ВС РФ возле границы развернули дополнительные РСЗО БМ-21 "Град".
На Харьковском направлении враг провел аэроразведку возле Кутузовки и Циркунов. На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. В течение суток ВС РФ обстреливали Маяки и Серебрянку.
На Донецком направлении оккупанты ведут боевые действия с целью окружения Лисичанска. На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка. На Бахмутском направлении ВС РФ ведут наступление в направлениях Медная Руда – Клиново. Враг имеет частичный успех и укрепляется в северной части Клинового, а также вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). Для укрепления позиций и сохранения темпа наступления на этот участкок фронта была переброшена дополнительная БТГр.
На Новопавловское направление оккупанты переместили до двух БТГр с Авдеевского и Бахмутского направлений. На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных действий ВС РФ не зафиксирвано. На Южнобужском и Таврическом направлениях российские захватчики пытаются удержать ранее занятые позиции и постоянными обстрелами пытаются сковать перемещение Сил обороны Украины.
Переброска дополнительной БТГр зафиксирована на Криворожском направлении. На Николаевском направлении оккупанты развернули ракетную батарею С-300ВМ. По данным Генштаба, украинская авиация продолжает успешно выполнять боевые задания, осуществляя авиаудары по местам скопления вражеской техники и личного состава.
Напомним, 28 июня ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Криворожской ТЭС.
Также сообщалось, что 28 июня российские войска осуществили массированный ракетный удар по Днепру. Одна из ракет прилетела в СТО, в результате чего под завалами оказались мирные граждане.