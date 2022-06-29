ЗС РФ веде наступ біля Бахмута й зміцнюється в районі Вуглегірської ТЕС, — Генштаб

За даними командування, окупанти також не припиняють штурмових дій у районі Лисичанська та Слов'янська, перекидаючи на фронт додаткові БТГ.

ЗС РФ у ході наступу в районі Бахмута змогли зміцнитися в Клиновому та поруч із Вуглегірською ТЕС. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 29 червня.

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На Волинському та Поліському напрямках окупанти проводять боєздатність підрозділів ЗС Білорусі. З 28 червня по 16 липня на Гомельщині відбуватимуться навчання із залученням військовозобов'язаних, під час яких відпрацюються питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, а також організація охорони й оборони об'єктів.

На Сіверському напрямку окупанти з артилерії обстріляли українські позиції в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Генштаб також має інформацію про те, що ЗС РФ біля кордону розгорнули додаткові РСЗВ БМ-21 "Град".

На Харківському напрямку ворог провів аеророзвідку біля Кутузівки та Циркунів. На Слов'янському напрямі окупанти зосереджують основні зусилля на веденні штурмових дій із метою виходу на кордон Богородичне-Краснопілля та створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов'янськ. Протягом доби ЗС РФ обстрілювали Маяки та Серебрянку.

На Донецькому напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою оточення Лисичанська. На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярка-Верхньокам'янка. На Бахмутському напрямі ЗС РФ ведуть наступ у напрямах Мідна Руда-Клинове. Ворог має частковий успіх і зміцнюється в північній частині Клинового, а також поблизу траси Е-40 (в районі Вуглегірської ТЕС). Для зміцнення позицій і збереження темпу наступу на цю ділянку фронту було перекинуто додаткову БТГ.

На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох БТГ із Авдіївського та Бахмутського напрямів. На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних дій ЗС РФ не зафіксовано. На Південнобузькому й Таврійському напрямах російські загарбники намагаються утримати раніше зайняті позиції та постійними обстрілами намагаються скувати переміщення Сил оборони України.

Перекидання додаткової БТГ зафіксовано на Криворізькому напрямку. На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули ракетну батарею С-300ВМ. За даними Генштабу, українська авіація продовжує успішно виконувати бойові завдання, здійснюючи авіаудари по місцях скупчення ворожої техніки й особового складу.

[ + – ] ЗС РФ ведуть масштабний наступ біля Вуглегірської ТЕС [ + – ] ЗС РФ ведуть масштабний наступ біля Вуглегірської ТЕС

Нагадаємо, 28 червня ЗС РФ завдали артилерійського удару по Криворізькій ТЕС.

Також повідомлялося, що 28 червня російські війська здійснили масований ракетний удар по Дніпру. Одна з ракет прилетіла в СТО, внаслідок чого під завалами опинилися мирні громадяни.