Російські війська обстріляли Криворізьку ТЕС зі ствольної артилерії, — голова облради

Окупанти вдарили по Криворізькому району зі ствольної артилерії і поцілили по Великій Костромі та Зеленодольську. Серед іншого, постраждала Криворізька ТЕС.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що російські війська атакували територію Криворізької ТЕС. Про це повідомляється в Telegram-каналі чиновника.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти вдарили по Криворізькому району зі ствольної артилерії. Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромі <…> Також російські окупаційні війська завдали удару по території Криворізької ТЕС, яка знаходиться на території Зеленодольська", — заявив він, додавши, що внаслідок один чоловік отримав уламкові поранення ноги.

Лукашук також нагадав, що у вівторок, 28 червня, ЗС РФ атакували Дніпро. Одна з ракет влучила в будівлю автотранспортної компанії, на території якої було пошкоджено майже 30 автомобілів, кілька боксів, одноповерхові будівлі й ангар. Ще одна ракета влучила в промислове підприємство.

За даними представників ОВА, також у Дніпрі було зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство.

Окупанти випустили по території області загалом шість крилатих ракет. Наші ППО збили чотири ракети морського базування "Калібр": три над Синельниківським районом, ще одну — над Дніпром.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилося перше відео масованого ракетного обстрілу Дніпра. Опубліковані кадри показали, що будинок здригнула вибухова хвиля, через що в ньому частково вилетіли вікна. Відео "прильоту" ракети зняли камери.

Нагадаємо, що в Росії вирішили приєднати Донецьку область, вже названо дату так званого "референдуму". Співробітникам окупаційної адміністрації передали інструкції щодо підготовки місць для проведення "волевиявлення".