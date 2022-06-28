В РФ вирішили приєднати Донецьку область, названо дату "референдуму", — мерія Маріуполя

За словами Петра Андрющенка, окупаційні адміністрації отримали інструкції щодо підготовки місць для проведення "референдуму" та комісій.

Референдум, на якому вирішуватиметься питання про насильницьке приєднання Донецької області, відбудеться 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівку готувати місця щодо так званого голосування. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Окупаційні адміністрації отримали вказівку підготувати місця для проведення "референдуму" та "комісії з проведення", — йдеться у повідомленні Андрющенка. Інструкції було передано комітетам самоорганізації населення.

"Готують підвести під свято визволення Донбасу від нацистських загарбників, одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символізм у всьому", — зазначив радник мера.

Нагадаємо, що про референдум, який готується з боку Кремля, наприкінці минулого місяця заявляв і радник голови ОП Олексій Арестович. За його словами, 11 вересня відбудеться референдум щодо відновлення мініСРСР. Згідно з прогнозами чиновника, таке "волевиявлення" може пройти у Херсонській і Запорізькій областях та Білорусі. Причому дату обрано невипадково — щоб наступити на хворий мозоль американців.

Раніше Фокус повідомляв, що російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що знищення України може бути величезною помилкою. Також, за його словами, у близькостроковій перспективі не передбачається зміна режиму в Росії: ні Михайло Фрідман, ні Петро Авен, ні Михайло Ходорковський не візьмуться за зброю і не поїдуть на танках у Брянськ.